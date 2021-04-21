大專退場　教長：盡最大力量協助轉學安置

營養午餐修法禁美豬爭議　潘文忠：大家的目標一致
▲教育部長潘文忠表示，大專退場會盡最大努力協助學生轉學安置。（圖／NOWnews資料照，記者黃仁杰攝）

中央社

2021-04-21 17:43:54

（中央社記者陳至中台北21日電）受到少子女化趨勢影響，不少大專瀕臨退場，教育部長潘文忠今天表示，會盡最大力量協助轉學安置。他並以亞太學院為例，學生轉學後的休退學率，比原校低上許多。

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近來陸續有多所大專停招、停辦，原有學生如何安置，各界意見分歧。例如高教工會等組織，就主張捍衛學生「原校畢業」的權利。但今年宣布停辦的台灣觀光學院，教育部認為學校欠缺營運資金，學生難以正常學習，因而推動轉學安置。

和春技術學院110學年度起被教育部下令全部停招，校方須於近日提報停招計畫，確保現有688名學生權益，未來是規劃原校畢業還是轉學安置，受到各界關注。

教育部長潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪時提到，私校停招、停辦的原因不同，教育部針對學生快速減少、教師離退比例過高、學校財務出現狀況等，進行常態性監理，必要時就會啟動教學品質查核和財務督導，確保學生的受教權益。

潘文忠表示，和春技術學院就是因為學生減少，連續6次教學品質查核都沒有通過，教育部認定會嚴重影響學生權益，因此在徵詢私校諮詢會意見後，令110學年度停招。

由於許多私校高度仰賴學費收入，招生狀況不佳，便會嚴重影響財務狀況，進而拖累教學品質。潘文忠表示，私校董事會負有籌措資金的職責，康寧大學就是因為董事會無法持續挹注資金，因此教育部不得已，才向法院提出解散董事會。

潘文忠表示，過去幾所停辦學校，相關單位都盡最大力量協助轉學安置，包含交通費、補救教學的協助，安置後第一個學期，都會派專案小組訪視，瞭解學生的適應情形。

潘文忠以亞太學院為例，280多名學生轉學安置，94%順利畢業或繼續在學，休退學率為6%，比亞太學院原先的休退學率18%還低。可見適當安置、課業輔導和經濟協助，會讓學生得到較好的安排。

潘文忠也期盼立法院盡速通過「私立高級中等以上學校退場條例」，以便未來持續維護學生受教權益，把關教職員工權益，也讓私校資產往公共化方向做有效運用。（編輯：張雅淨）1100421

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