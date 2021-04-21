響應Earth Day 竹市議員李妍慧團隊分享嘉明湖美景

4月22日是世界地球日 (Earth Day)，新竹市議員李妍慧辦公室前往台東秘境、天使的眼淚「嘉明湖」，利用空拍影片，分享夢幻美景。事實上，近年嘉明湖水位不斷下降，極端氣候已嚴重影響大自然環境，地球修復作業刻不容緩。





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李妍慧議員表示，因位氣候變遷，今年對國內造成無雨、缺水問題，縱使有多項緊急供水措施，仍比不上一場豪雨帶來的安慰人心。今年世界地球日的主題是「修復我們的地球Restore Our Earth」，李妍慧希望以這次前往逐年流逝的「嘉明湖」為例子，利用空拍影片讓世人關注氣候變遷所造成的缺水。除此之外，李妍慧辦公室也響應「一人一公斤砂石，為永續嘉明湖步道而背」活動，藉由登山客自行背負砂石，填補步道沿線多處因自然降雨形成的沖蝕溝，進而在不破壞山林環境「東牆西補」的前提下，維護嘉明湖步道，永續山林資源。





永續發展固然重要，而執政黨也卯足全力推動能源轉型。可惜的是，蔡英文總統任內推動能源轉型進程中，屢屢遭受在野黨攔阻。近日，朱立倫在臉書上批評，由於火力發電比重過高造成空污，危害大眾健康，因此台灣在國際指標「2021年氣候變遷績效指標（Climate Change Performance Index, CCPI 2021）」中，位居倒數第5名。李妍慧指出，當蔡英文總統著力發展替代能源以及提升各項永續指標時，在野黨卻以藻礁公投的名目干預天然氣廠進度，甚至主張重啟有風險的核四廠，作為提升台灣在國際能源指標上的工具。冒險為台灣粉飾國際指標數據，而不為具體的能源政策發展論述、提出改進意見，正是目前台灣面臨最險惡的能源危機。





在面臨缺水、缺電以及近日的沙塵暴之下，台灣在未來的發展路規劃，必需為替代能源以及發展永續性的環境政策持續努力，才能讓現行權宜性的水庫調度、電力調度等狀況解除，真正達到非核綠色家園的目標。



