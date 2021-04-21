展現多元城市風貌　新北「No.29 貳玖書店」開幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化局說，新北市不僅市全臺灣人口最多的城市，新移民人數也是最高，且新北市的成長與移動息息相關，從河徑海岸到鐵道陸路，因地形複雜遼闊，讓新北市擁有豐富殊異的在地文化特色；歷經時間及空間推移，新北人成為這座城市的根基，在各具特色的29區中，形塑出屬於新北自身的獨特樣貌。
文化局指出，新北「No.29 貳玖書店」以獨立書店為概念，藉由職人訪問紀實、地形地貌錄像、城市聲音採集等方，以沈浸式體驗區、互動藝術作品、精選新北品牌物產等展區，展現多元的產業脈絡及城市風貌，勾勒出新北市能涵納不同文化，又能不斷產生新變化的城市特性。
此外，現場並推出多款期間限定的絕美質感商品，集結精選新北在地美好生活的《本地 The Place：新北》書刊，也將於展覽期間好評的發售；展覽現場除有專屬的新北小禮，更推出新北限定特色套餐，五種風味每日限量提供，歡迎民眾即日起至4月25日到松山文創園區參觀。
文化局表示，新北人的生命經驗及移動軌跡，書寫出獨特的新北城市紋理；延續今年新北「No.29 貳玖書店」理念，新北市政府將於4月23日至5月2日舉辦「新北閱讀節」，串聯新北市不同場域，以書本、詩歌、音樂等為媒介，邀請大家從文學、產業等不同的面向閱讀新北。