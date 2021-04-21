展現多元城市風貌　新北「No.29 貳玖書店」開幕

謝政達
▲新北「No.29 貳玖書店」以獨立書店為概念，展現多元的產業脈絡及城市風貌，更推出新北限定特色套餐。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.21）

記者陳志仁／台北報導

2021-04-21 17:51:05｜2021-04-23 00:36:04

新北「No.29 貳玖書店」在2021臺灣文博會開幕，新北市副市長謝政達、原民局長羅美菁、客家局長林素琴今（21）日前往參觀；新北市政府文化局長龔雅雯表示，新北「No.29 貳玖書店」以獨立書店為概念，展現多元的產業脈絡及城市風貌，更推出新北限定特色套餐。

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▲原民局長羅美菁、客家局長林素琴今（21）日前往山文創園區，參觀以獨立書店為概念的新北「No.29
▲原民局長羅美菁、客家局長林素琴今（21）日前往山文創園區，參觀以獨立書店為概念的新北「No.29 貳玖書店」。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.21）
 

文化局說，新北市不僅市全臺灣人口最多的城市，新移民人數也是最高，且新北市的成長與移動息息相關，從河徑海岸到鐵道陸路，因地形複雜遼闊，讓新北市擁有豐富殊異的在地文化特色；歷經時間及空間推移，新北人成為這座城市的根基，在各具特色的29區中，形塑出屬於新北自身的獨特樣貌。

文化局指出，新北「No.29 貳玖書店」以獨立書店為概念，藉由職人訪問紀實、地形地貌錄像、城市聲音採集等方，以沈浸式體驗區、互動藝術作品、精選新北品牌物產等展區，展現多元的產業脈絡及城市風貌，勾勒出新北市能涵納不同文化，又能不斷產生新變化的城市特性。

此外，現場並推出多款期間限定的絕美質感商品，集結精選新北在地美好生活的《本地 The Place：新北》書刊，也將於展覽期間好評的發售；展覽現場除有專屬的新北小禮，更推出新北限定特色套餐，五種風味每日限量提供，歡迎民眾即日起至4月25日到松山文創園區參觀。

文化局表示，新北人的生命經驗及移動軌跡，書寫出獨特的新北城市紋理；延續今年新北「No.29 貳玖書店」理念，新北市政府將於4月23日至5月2日舉辦「新北閱讀節」，串聯新北市不同場域，以書本、詩歌、音樂等為媒介，邀請大家從文學、產業等不同的面向閱讀新北。

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