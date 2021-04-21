憑驚人髮量吸粉38萬！日本最萌童星「炸毛寶寶」近照曝

《四方報》報導，日本超萌童星Chanco憑藉驚人髮量，在一歲時就成為網紅接遍廣告代言，更被粉絲譽為「炸毛寶寶」。一轉眼，現在三歲的Chanco已經長成一名小美女，一頭狂亂的濃密頭髮也被柔滑的長髮取代，近照曝光讓不少粉絲直呼「女大十八變！」





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Chanco髮量天生就比其他幼童來得多，不僅烏黑濃密，還十分蓬鬆，散開來後往往如爆炸頭一般失控，與她嬌小的臉蛋不成正比。意識到她非比尋常的髮量後，Chanco的媽媽在她四個月大時幫她創辦社群帳號以便拍照記錄她的髮量變化，沒想到竟因此一砲而紅，在短短半年內吸引超過30萬粉絲關注。





▲日本超萌童星Chanco憑藉驚人髮量，在一歲時就成為網紅接遍廣告代言，更被粉絲譽為「炸毛寶寶」。（圖／翻攝自IG）

時光飛逝，現在的Chanco已經三歲了，IG追蹤數也達到38萬。從照片可以發現，Chanco不僅越來越有氣質小美女的樣貌，髮型也從蓬鬆短髮蛻變為一頭飄逸柔軟的秀長髮，她還經常到美髮沙龍做各種造型，可謂女大十八變。



