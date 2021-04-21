開元食品投入公益13年　攜手家扶推動百萬助學計劃

長期關注弱勢兒少營養及教育議題的開元食品，今（21）日再度攜手台北家扶中心舉辦「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」記者會，戀職人鮮奶代言人Janet謝怡芬積極參與愛心公益不遺餘力，持續13年不間斷支持開元公益活動，並首播「暖心送愛，翻轉未來」公益影片，同時也宣佈「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」正式開跑。





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「暖心送愛，翻轉未來」公益影片，影片故事改編自家扶援助之隔代教養家庭兒少個案，期待可以藉由真實故事引發社會共鳴，戀職人鮮奶代言人Janet謝怡芬也受邀參與公益影片演出，她表示，當了媽媽之後，真的會更深入感受更多事，尤其是會特別感謝自己的父母，再看到周圍的小孩，都會希望他們都可以擁有正常長大的環境和過程。更特別讚許影片中的小女主角，是位非常聰明的小孩，在拍攝影片的過程中可以感受到她的真誠。





▲戀職人鮮奶代言人Janet謝怡芬受邀參與「暖心送愛，翻轉未來」公益影片演出。（圖／記者鄭志宏攝）

家扶中心執行長何素秋表示，開元食品與家扶合作已進入第三年，今年特別設計出「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」，不僅提供鮮奶、義大利麵來補充營養，更增加就學補助金來鼓勵努力就學的家扶孩童；家扶已有71年，有2萬7千多戶多的家庭及4萬多位孩童，屬單親即有65.21%，隔代教養亦達11.2%，弱勢兒少在學習與成長上更為辛苦。但即使身處逆境，孩子們卻十分向學，把握每一個可能改變的機會，特別感謝開元食品40年的事業就有三分之一是為公益付出，真的很不容易，是很不凡的意義。





▲家扶中心執行長何素秋感謝開元食品40年的事業就有三分之一是為公益付出，真的很不容易，是很不凡的意義。（圖／記者鄭志宏攝）

開元食品持續13年以實際行動關懷弱勢兒少，預計捐出百萬助學獎金及戀職人愛心鮮奶予家扶基金會，為弱勢兒少補足教育及營養資源不足的缺口，估計將有千名學童受惠，今天的記者會上，開元食品通路夥伴一同出席記者會，帶著受邀參加的孩童們手作點心同樂，希望呼籲社會大眾共同關注弱勢兒少營養及教育議題，一起響應公益。



