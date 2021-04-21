Janet二寶產後「胸變大」　老公想靠近被她拒絕

藝人Janet（謝怡芬）2月產下兒子Dylan，今（21日）她出席公益活動，產後復原良好，看不出來是生兩個孩子的媽。她自認因哺乳量大，胸部也變大，老公George常常看到就讚美，還會跟她的胸部「打招呼」，但被她拒絕：「這是給小朋友的。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-21 18:34:09｜2021-04-22 20:55:56
Janet日前復工，身材明顯變瘦不少，她坦言：「沒量體重，但褲子差不多都能穿回來了，只有肚子還是略鬆垮，都可以跳肚皮舞」，不過老公認為她瘦下來的速度很快，且骨盆也有慢慢回復以往大小，倒是胸部變很大，笑說「老公說我復原得很快，胸部也很大，胸部超大，他會『Hello』，我跟他說『NO，NO，NO這是給小朋友的』。」
提到二寶Dylan，Janet透露：「二寶生出比一寶大，而且比老大更會吸奶，一日可有約1000c.c哺乳量，加上我是親餵，還可以邊餵邊吃東西，瘦得快應該也是因為Dylan奶喝很多，讓我消耗掉不少熱量。」另外，她打趣提到老公George也喝過她的母奶，倘若大兒子Egan想喝，也會讓Egan喝看看。
Janet兩個兒子的名字都相當好聽特別，她表示：「二寶Dylan名字有『來自於海』的意思，大兒子Egan名字有『小火』的意思，有水跟火，所以決定命名Dylan」，二寶出生後，原本還擔心Egan會吃醋，結果Egan非常疼愛弟弟，「我們若一直關注Dylan的話一定會吃醋，但我們一定會有人分別陪伴，或是邀請Egan來看看Dylan。」
Janet二胎產前，一直以為二寶會是個女生，沒想到出生是男生後，讓她當下表情瞬間「滿臉問號」兩分鐘，不過後來也習慣了，直言：「現在也很難想像Dylan是女生的感覺」，至於有沒有機會第三胎？她表示：「雖然還是挺想要有女兒，但才剛生完兩個月，第三胎暫時不考慮，我不要冒這個險，交給朋友。」