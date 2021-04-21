林園鳳芸宮媽祖海巡 4月30日首次駐駕高雄流行音樂中心
繼臺中大甲媽祖、白沙屯媽祖進香，四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」即將在4月30日由高雄林園中芸港啟程，高市府邀請全臺媽祖信徒到愛河灣一睹「海巡媽」船隊風采，市府及廟方更聯手推出5月1日海上巡香臺華輪專屬遊程隨「海巡媽」出巡，僅開放700位限量名額，錯過再等4年！
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-04-21 18:37:22
媽祖是海上女神，護佑漁民海上安全與滿載而歸，高雄沿海有近十個漁港，漁業發達發展出在地海巡科儀，規模是全臺之最。從去年開始，全球面對新冠肺炎疫情的考驗，此刻臺灣更面臨缺水的狀況，媽祖是海港城鎮的重要信仰，高雄市長陳其邁重視傳統文化保存推廣，也特別感謝媽祖應允接受市府的邀請，共襄此次媽祖海巡盛舉，首次駐駕到高雄港愛河灣，為高雄、也為臺灣祈福。
今年林園鳳芸宮媽祖海巡，規劃一、二日海上巡香專屬遊程，分別自高雄、臺中、嘉義、屏東出發，4月30日當晚停留高雄，媽祖鑾駕與眾神五光十色的船隊將首次駐駕高雄流行音樂中心戶外舞臺，歡迎民眾前往高雄港愛河灣和眾神「逗熱鬧」，一起到海音館看陣頭、神轎、酬神戲演出，體驗屬於高雄獨特的宗教盛事。
5月1日將從高雄港搭乘臺華輪經過鼓山、梓官、彌陀、永安、茄萣等高雄沿海地區，隨媽祖與眾神祉的25艘船隊海巡，最後抵達臺南安平會香，一起為臺灣祈求平安順利。與陸巡不同，隨香的民眾將從沿岸的鞭炮聲、乘風破浪的船隻、氣勢恢弘的船隊直接感受海上女神的魅力與海洋的水天遼闊！
高雄市林園鳳芸宮從1980年代開始固定四年一科，由廟方有系統地組織船隊進行海上巡香，保留傳統的文化脈絡，具有文化性及典範性，並於2013年登錄為高雄市市定民俗。高市府提醒民眾要把握這次海巡機會，錯過再等四年！活動相關資訊請上高市文化局、高史博官網與Facebook粉絲專頁查詢。