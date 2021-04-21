野球名人房／「中職先生」來了！彭政閔退休後忙什麼？

▲《野球名人房》邀請前中信兄弟當家第四棒彭政閔，除了訪談之外恰恰還準備禮物要送給粉絲。（圖／陳明安 攝）
▲《野球名人房》邀請前中信兄弟當家第四棒「恰恰」彭政閔，還準備了禮物要送給粉絲！（圖／陳明安 攝）

運動中心/綜合報導

2021-04-21 19:23:26｜2021-04-22 12:06:30

百萬象迷照過來！NOWnews節目《野球名人房》應觀眾要求，邀請人稱「中職先生」的恰恰彭政閔上節目，和兩位主持人林奕雯、「東哥」黃忠義大聊過去在球場上奮鬥的大小事，話匣子一開完全停不了！

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節目中也特別安排「網友提問」單元，恰恰面對網友辛辣的問題可是毫不畏懼，「球來就打」一一解答網友的疑問。但是！東哥對於恰恰的回答並不是那麼滿意，決定在節目中轉換角色，直接變身「網友」，替粉絲挖出許多秘密，也讓大家更了解彭政閔的另一面。

彭政閔在中華職棒奮鬥19個球季，球員時期獲獎無數，締造千安百轟兩百盜、人氣王15連霸等前無古人後無來者的紀錄；另外恰恰在國際戰場上屢次帶領中華隊打出一場又一場經典戰役，不論是哪一隊球迷，都非常喜歡彭政閔的球技和為人處事，人氣可說是中職第一名。

退休之後，彭政閔同樣為了最愛的棒球繼續努力，不但接任中信兄弟球團的副領隊兼任農場主管，還在場外經營「恰棒球學苑」，希望可以讓更多人愛上棒球。

這次彭政閔上節目也不忘回饋球迷，準備一些小禮物要送給觀眾及聽眾朋友，想要獲得恰哥親筆簽名球的粉絲們，下周一（26日）晚上十點，千萬不要錯過全新一集的《野球名人房》！（編輯：吳忠育）

 

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