《一家之主》鮑起靜暖心演出　「別忘了母親曾經是女兒」

《一家之主》由新銳導演王希捷耗時5年打造的首部劇情長片，集結柯佳嬿、寇世勳、鮑起靜以及李淳、孫國豪、曹蘭、于家安等老中青三代金獎陣容一同演出，片中細膩呈現母親在家庭裡的多重角色功能與自我覺醒，藉由情感動人的母女談心旅程，及現代家庭老夫老妻的幽默互動，送給家中每位辛苦的女性和一家之主。





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▲鮑起靜（後）和寇世勳（前）在《一家之主》中飾演夫妻。（圖／希望行銷提供）

× ▲鮑起靜（後）和寇世勳（前）在《一家之主》中飾演夫妻。（圖／希望行銷提供）

▲曾獲得亞洲電視獎最佳男主角的寇世勳，在電影中大飆演技。（圖／希望行銷提供）