《一家之主》鮑起靜暖心演出　「別忘了母親曾經是女兒」

《一家之主》由新銳導演王希捷耗時5年打造的首部劇情長片，集結柯佳嬿、寇世勳、鮑起靜以及李淳、孫國豪、曹蘭、于家安等老中青三代金獎陣容一同演出，片中細膩呈現母親在家庭裡的多重角色功能與自我覺醒，藉由情感動人的母女談心旅程，及現代家庭老夫老妻的幽默互動，送給家中每位辛苦的女性和一家之主。
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電影劇情講述，鮑起靜一早起床就為老公、兒子、女兒、媽媽的需求四處張羅，一路到睡前都不得閒，總是將家人擺在第一位，忙碌得忘了自己。導演王希捷透露在她家中，媽媽也總是理所當然為家人犧牲自己的空間、時間和金錢，為解決家人問題充滿行動力和堅毅勇氣，但遇到重大生命課題時，卻常是獨自消化承擔，讓她感觸很深，並表示：「我們經常忘記，母親也曾是無憂無慮的女兒，有自己的理想，也有別人為她張開雙手遮風避雨的時刻。」
另一方面，王希捷也觀察到在台灣社會中買房和投資，一直是大家關心的話題，多數人都期盼買得起一個自己的「家」，以擁有自己的空間，能和家人一起作為歸屬感，片中以女性視角藉著1個書櫃、1張書桌、1個房間，再到1間預售屋，娓娓道來「空間主權」是這部電影的一個貫穿元素。《一家之主》於6月11日全台戲院感動上映。