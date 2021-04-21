蔡英文地球日見環團 聚焦能源轉型、預料觸及藻礁議題
明（22）日是世界地球日，總統蔡英文按照往例要在總統府內接見環團。由於民進黨政府近日因中油第三接收站和保護藻礁公投議題與環團溝通協調中，預料明天見面將觸及藻礁、核能等議題。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-21 19:02:59｜2021-04-22 15:37:00
據了解，明日會議中一共有12個環保團體共14位代表出席這場「2021全國NGOs環境會議」，其中包括珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。總統府發言人張惇涵表示，總統府歡迎各位環團代表，這將是蔡總統從2017年以來，連續第5年與環團代表們，在422世界地球日前後面對面溝通，面對面交換意見。
張惇涵表示，依照過去慣例，總統府今年也邀集了包括環保署、農委會、經濟部、國發會等相關代表與會。今年也會就環團代表所提出的11個領域、49項議題分別進行討論，持續溝通、誠懇對話，一直是政府立場，也期盼環團代表能夠在各項環境領域的議題上，提供政府部門建設性的建議。
張惇涵指出，與此同時，美國總統拜登也將於明天召開氣候領袖峰會，環團代表也有提出2050零碳排的相關訴求。因此，總統預計也將就「台灣從能源轉型到淨零轉型」相關議題進一步回應，並聽取環團朋友的建議，彼此交換意見。
最後，張惇涵也表示，今天有注意到部分環團代表要致贈總統的物品，總統府除了表達感謝之意，也特別準備了「台灣抱枕」回贈給各位，期許政府與民間能夠共同擁抱台灣、持續對話、互相擁抱，共同為台灣的永續發展，尋求多贏共識。
總統府預計將在明晚7時於總統府新聞中心，就會談的部分進行說明。