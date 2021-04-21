曹佑寧《全明星》上場前沒禁慾？生日許願打敗藍隊

曹佑寧在《全明星運動會》第二季中是紅隊的人氣王，連奪兩座MVP，日前他上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》提前許下生日願望是打敗藍隊，也聊到比賽前是否需要禁慾的話題，並稱：「其實比賽前『那個』會讓成績更好，這是有科學根據的。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-21 20:02:49｜2021-04-21 20:27:38
曹佑寧的生日在本週六（4月24日），日前他上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》，提到生日願望是「打敗藍隊，在巨蛋拿下勝利」，沒想到話剛說完，下一秒鐘敵方藍隊的林敬倫、潘君侖就端著蛋糕幫他慶生，他當場愣住，直呼：「Wow靠！」
曹佑寧透露跟領隊江宏傑曾在《Wow靠！有事嗎？》講過的共同迷信：選手狀況好的時候不會剪指甲；至於是否真的需要禁慾才不會影響比賽，曹佑寧搖頭：「比賽前『那個』會讓成績更好，這是有科學根據的。」主持人虧他：「所以你上場前都有『那個』？」他尷尬地說：「沒有，是高中、大學的時候有看過相關報導。」
至於為何第一季沒參加？曹佑寧表示：「其實第一季就有找我，但當時有工作沒有辦法，後來看到張庭瑚跳遠5.36（公尺），他那一跳就讓我想挑戰他。」到了第二季，他跟經紀公司說：「這個節目一定要參加」，並抱著「要當第一名」的心態加入。