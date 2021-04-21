2021企業女子壘球聯賽開戰　全明星運動會跨界挺女壘

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同樣心情興奮中帶點緊張的，還有擔綱開幕戰的兩支勁旅，福添福嘉南鷹和新世紀黃蜂。兩隊去年例行賽交手時，就平分秋色互不相讓，就連總冠軍戰，也是激戰到第七場，才分出高下，最終由福添福嘉南鷹奪冠。面對新球季的開幕戰，兩隊目標很一致，就是下達『不能輸』的『必勝令』。不過，新世紀黃蜂今年少了投打雙刀流的洋將Kaisey Carson助陣後，本土投手必須當自強。至於福添福嘉南鷹，王牌投手邱安汝雖然掛名兼教練，但身為本土最強投手，邱安汝表示，先不想太多，把球投好就對了。
另外，備受矚目的，就是目前擁有全聯盟唯一洋將的新北凱撒勇士。對於新外援Lisa Birocci Banse的狀況，新北凱撒勇士隊總教練林德隆表示，Lisa是義大利2020東京奧運女壘國家隊的選手，實力、經驗都沒問題，雖然不是速球派投手，但控球很到位，打擊也不錯，只不過唯一的缺點是，比較『資深』一點，希望台灣悶熱潮濕的天氣，不會讓她的體力流失的太快。
邁入第六年的『2021企業女子壘球聯賽』，今年開幕戰重返台北市青年公園棒球場，為了號召所有喜歡壘球，熱愛體育的球迷朋友一起進場觀賽，主辦單位將在新球季開幕日4/24早上8:30起，準備共100份的野餐墊和野餐盒，免費贈送給進場觀戰的球迷朋友，邀請大家一起呼朋引伴，邊看球邊野餐，數量有限送完為止。
2021企業女子壘球聯賽所有賽事，將在博斯體育台播出，同時透過結合網路媒體特性，提供多樣化的收視選擇。除了有線電視系統、企業女子壘球聯賽的臉書粉絲專頁和Youtube頻道外，也增加行動裝置收看的渠道。