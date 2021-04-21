最快飛船麗娜輪首航　台南—澎湖每周三班 說走就走

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黃偉哲表示，台南安平往返澎湖馬公航線已停駛多年，「麗娜輪」在去年11月20日試營運後市場反應熱烈，目前麗娜輪自4/21起配合澎湖花火節，每週三、五、日都有航班到6月底，且提供自行車等無動力騎具上船服務。自行車上船每航段只要100元，車友都可帶愛車搭郵輪出海，騎單車漫遊澎湖。澎湖花火節於4月22日起至6月28日止，本次開航希望促進台南與澎湖兩地之間觀光及農產品等各方面交流，台南的農特產也能行銷到澎湖，讓澎湖的民眾也能品嚐到台南美味的農特產，一同透過這條藍色公路共創新藍海商機。東聯航運總經理洪郁航表示，麗娜輪原本隸屬於日本津輕海峽輪渡株式會社，負責青森與函館間的高速航運，以往航線為蘇澳到花蓮，為國內最大也是最快的渡輪，這次首航希望旅客都能享受一趟舒適愉快的假期。
台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，觀旅局與東聯航運及台北旅行社合作，歡迎北部遊客先來台南住一晚，再到澎湖來趟雙城遊。台南市政府為鼓勵民眾一同響應低碳環保的綠色旅遊風潮，協調公車業者特別行經安平港區內，旅客可持電子票證(市民卡、一卡通、悠遊卡、iCash 2.0)自台南火車站搭乘藍幹線公車，就能輕鬆直達安平港區內遊客服務中心，並享基本里程免費，不但可以節省出遊費用，也不用擔心停車問題，歡迎大家多加利用。
麗娜輪小知識：麗娜輪總長112.6公尺，船寬30.5公尺，總噸10,712噸，載客量774人，船艙共有4層，第1.2層為貨艙，第3.4層為客艙，全部共有774個座位，分為頭等艙、商務艙、經濟艙三種艙等。