最快飛船麗娜輪首航　台南—澎湖每周三班 說走就走

麗娜輪重啟台南到澎湖馬公航線，台南市長黃偉哲 今日舉行首航典禮
▲麗娜輪重啟台南到澎湖馬公航線，台南市長黃偉哲 今日舉行首航典禮（圖／記者林怡孜攝，2021,04,21）

記者林怡孜/台南報導

2021-04-21 22:14:49｜2021-04-21 22:17:53

疫情導致民眾無法出國旅遊，因此偽出國跳島風正盛。台南市政府與東聯航運股份有限公司合作重啟安平直航澎湖馬公海運線，被譽為世上最快的海上飛船「麗娜輪」於今日在安平港碼頭辦理首航典禮。市長黃偉哲與台灣港務公司高雄港務分公司總經理張國明、台灣港務公司高雄港務分公司安平港營運處資深處長張展榮、東聯航運總經理洪郁航及台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻共同剪綵。黃偉哲也特地上船與首航民眾打招呼，祝福大家航程順心。  

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▲麗娜輪頭等艙舒適寬敞，重視旅客隱密性（圖／記者林怡孜攝，2021,04,21）
▲麗娜輪頭等艙舒適寬敞，重視旅客隱密性（圖／記者林怡孜攝，2021,04,21）
 

黃偉哲表示，台南安平往返澎湖馬公航線已停駛多年，「麗娜輪」在去年11月20日試營運後市場反應熱烈，目前麗娜輪自4/21起配合澎湖花火節，每週三、五、日都有航班到6月底，且提供自行車等無動力騎具上船服務。自行車上船每航段只要100元，車友都可帶愛車搭郵輪出海，騎單車漫遊澎湖。澎湖花火節於4月22日起至6月28日止，本次開航希望促進台南與澎湖兩地之間觀光及農產品等各方面交流，台南的農特產也能行銷到澎湖，讓澎湖的民眾也能品嚐到台南美味的農特產，一同透過這條藍色公路共創新藍海商機。東聯航運總經理洪郁航表示，麗娜輪原本隸屬於日本津輕海峽輪渡株式會社，負責青森與函館間的高速航運，以往航線為蘇澳到花蓮，為國內最大也是最快的渡輪，這次首航希望旅客都能享受一趟舒適愉快的假期。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，觀旅局與東聯航運及台北旅行社合作，歡迎北部遊客先來台南住一晚，再到澎湖來趟雙城遊。台南市政府為鼓勵民眾一同響應低碳環保的綠色旅遊風潮，協調公車業者特別行經安平港區內，旅客可持電子票證(市民卡、一卡通、悠遊卡、iCash 2.0)自台南火車站搭乘藍幹線公車，就能輕鬆直達安平港區內遊客服務中心，並享基本里程免費，不但可以節省出遊費用，也不用擔心停車問題，歡迎大家多加利用。

▲公共休息室可讓旅客欣賞海景（圖／記者林怡孜攝，2021,04,21）
▲公共休息室可讓旅客欣賞海景（圖／記者林怡孜攝，2021,04,21）
 

麗娜輪小知識：麗娜輪總長112.6公尺，船寬30.5公尺，總噸10,712噸，載客量774人，船艙共有4層，第1.2層為貨艙，第3.4層為客艙，全部共有774個座位，分為頭等艙、商務艙、經濟艙三種艙等。

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