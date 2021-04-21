NOW辯風向／找工作該學以致用？蘿莉塔「西文髒話」開罵

由相聲大師宋少卿，和笑眼女神阿樂共同主持的類辯論談話節目《NOW辯風向》今（21）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第十五集，探討的議題為「找工作要學以致用嗎？」，本次邀請到藝人來賓政大高材生黃豪平、相聲演員黃逸豪、蘿莉塔與人氣學生代表一起展開激辯。然而過程中意外變成藝人與學生之間的學歷大戰，眾人在捍衛自己所學與未來職涯發展之間拉扯，西班牙文研究所碩士班畢業的蘿莉塔更脫口用西文烙下髒話。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲節目中 蘿莉塔脫口用西文烙下髒話，現場一片嘩然 。（圖／《NOWnews》影像中心）

× ▲節目中 蘿莉塔脫口用西文烙下髒話，現場一片嘩然 。（圖／《NOWnews》影像中心）

節目一開始，主持人阿樂和宋少卿先上演了一段「風向小劇場」，點出傳統長輩們希望兒女畢業後總能「學以致用」或是從事穩定的軍公教職業，阿樂同時也揭曉了根據人力銀行調查的結果，發現2020年感到「學非所用」情況最嚴重的前三名分別是「文史哲（88.9%）、管理（86.7%）、藝術（83.3%）」等科系。

首先在辯論開始前，阿樂公布覺得找工作要學以致用的網友占比為38%，反方則有62%。正方一開始率先由政大高材生黃豪平出馬，強調「真正的強者是把那些看起來與所學無關的事應用到工作上」，點出自己雖然就讀政大商學院目前從事脫口秀、接通告等工作，但每次回家總會利用SWOT概念來分析自己；同時就讀兩間研究所畢盈盈則以自己中文系背景卻在政治工作、公關工作得心應手的經歷表示，所學如果學得夠專精、夠拿手一定會有發揮空間，無法學以致用的人只是拿這個當作藉口。

▲正方黃豪平強調自己會以商學院思維分析自己優劣勢。（圖／《NOWnews》影像中心）

× ▲正方黃豪平強調自己會以商學院思維分析自己優劣勢。（圖／《NOWnews》影像中心）

反方一開始則派出蘿莉塔，舉例許多念到碩博士的學生卻找不到工作，原因竟是「自己念的科系沒有職缺」；黃逸豪接著則用歷史系出身的同學們，目前從事的鮮少與科系相關為例，強調後天找工作所需的知識或技術完全可以再培養，非本科系出身的畢業生反而能在職場上帶來更多元視角。

▲反方黃逸豪認為所學與職涯未必相關。（圖／《NOWnews》影像中心）

× ▲反方黃逸豪認為所學與職涯未必相關。（圖／《NOWnews》影像中心）

經過雙方激烈的申論後，支持找工作就該學以致用的占比上升了3%來到41％；反方則掉到59％，戰況差距相當激烈。接著進入雙方的6分鐘交叉質詢答辯階段，雙方不斷藉由「轉系或轉校」、「台大碩士畢業去炸雞排」、「高中生填志願被未來職業綁架」，過程中蘿莉塔更意外脫口用了西班牙語罵出髒話、宋少卿還點名李遠哲教改出問題，怒罵「你拿諾貝爾獎不代表你會教育」，最終讓「需要學以致用」的正方慘跌到了26％，只能接受「刷新你三『官』」的終極懲罰，表情掙扎的吃下韓國蟬蛹。

▲正方最後慘遭終極懲罰，神情痛苦地吃下 韓國蟬蛹 。（圖／《NOWnews》影像中心）

× ▲正方最後慘遭終極懲罰，神情痛苦地吃下 韓國蟬蛹 。（圖／《NOWnews》影像中心）

《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方臉書、Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。（編輯：楊智傑）