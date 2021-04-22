出動空拍機深入山區 新北完成2053頭牛結節疹疫苗施打
新北市林口區1家養牛戶經畜衛所確診為牛結節疹病例，新北市政府動保處本月15日緊急對該戶進行撲殺、焚燒、掩埋及移動管制，並巡迴全市養牛戶牛隻進行全面臨床檢查，牛隻皆無異常狀況。為防堵疫情擴散，動保處本月16日起全面動員至轄內11場養牛戶疫苗施打，並深入山區、河床完成所有放養役用牛及野放水牛，甚至出動空拍機巡查，至4月18日已完成全市共計2053頭牛隻疫苗施打，確保全數牛隻得到疫苗防護，防疫不漏網。
新頭殼newtalk
2021-04-22 08:05:59
動保處於15日連夜緊急向中央申請領取牛結節疹疫苗，16日組成快速防疫部隊，1天內動員所有獸醫及防疫人員，完成全市11場養牛戶疫苗施打。3天內完成放養役用牛、野放水牛疫苗施打。動保處聯合高灘處、公所、警察局全面加派人力前往全市牛隻分布區域施訪視牛隻狀況、施打疫苗。尤其在放養區，野放牛隻成群行動、分布在河床叢林或是深山草原內，必須爬山、涉水才能找到牛群。
市府出動4台空拍機沿著河床、山頭搜尋牛隻，防疫人員穿著雨鞋，攜帶防疫裝備及吹箭管翻山越嶺、穿過比人高芒草叢、溯溪越河，甚至雙腳深陷濕滑泥沼，花了好幾個小時終於發現牛群後，又因一個動作太大造成牛隻警戒而一哄而散，功虧一簣。防疫人員在河床山坡經過百般波折，終於找到牛群所在，獸醫師吹箭時牛群因野性暴衝，多次差點撞擊獸醫師及防疫人員，驚險萬分。即使如此，動保處獸醫師及防疫人員仍然不放棄，在多次的努力搜尋及追逐下，在本月18日前完成所有役用牛及野放牛結節疹疫苗注射。
動保處長楊淑方說，牛結節疹並非人畜共通傳染病，並不會傳染給人，只要做好昆蟲等病媒控制及疫苗施打、場區消毒即可有效預防疾病。動保處防疫人員加強轄內畜牧場，輔導畜牧場生物安全防護及防疫管理，全面完成疫苗注射施打作業，讓本市牛隻疫病傳播風險降到最低。
農業局長李玟表示，牛結節疹可經過疫苗施打防止疫情擴散，防疫人員於疫情發生後，日夜與時間賽跑，完成全市牛隻訪視及疫情調查， 1天內完成全市養牛戶疫苗施打，3天內尋獲所有役用及野放牛隻完成注射，為完成任務，動保處獸醫師及防疫人員幾乎不眠不休、上山下海、疲於奔命相當辛苦，確保新北市轄內所有牛隻健健康康，讓酪農安心也為台灣畜牧業把關。
新聞來源為Newtalk 新頭殼