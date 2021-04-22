高雄撐港、中央力挺　首辦說明會貼近港人民心

高雄市長陳其邁長期關注香港議題，為加強對在地港人的關懷，21日高雄市政府與行政院南部聯合服務中心合辦「香港人移居高雄諮詢座談說明會」。高市府祕書長張家興表示，說明會是代表市長陳其邁向港人致意，市府除逐步建構協助港人機制，市府與中央合作，親近港人需求，也提供解決問題方向與窗口。南服中心執行長陳政聞強調，中央與地方會用行動攜手挺香港。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-22 00:05:19｜2021-04-22 00:06:17
會中在台港人部分則有在高雄就學、創業或長期移居者參加。會中除了中央部會對於現行港澳人士相關法令進行解說外，亦與市府局處就港人遭遇之問題或需求做出回應。現場與會港人對於依親申請規定、就學簽證取得、投資資格審查、在台畢業生就業等中央層面議題熱烈提問，分享許多案例和親身經歷和與會單位代表討論。
針對港人朋友的眾多意見，大陸委員會強調設有專門諮詢專線02-2700-3199(善意久久)，並提供粵語服務，便於港人朋友詢問各種問題，及後續協助轉介對接相關單位；高市府也表示，在高雄的港人朋友若有問題，同樣可以撥打1999專線，或至行政暨國際處「香港專區」網頁尋求服務。相信港人的踴躍回饋能為政府因應港人議題帶來更多討論，讓高雄與中央共同建構更友善港人移居的環境。