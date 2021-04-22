日本無因應台海有事戰略　前海將：應儘速研擬

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他說， 美日安全保障體制原本是為了因應舊蘇聯侵略日本時的情況所制定，冷戰結束後，當時的日本首相橋本龍太郎與美國總統柯林頓重新定義亞太的和平與安全。
香田認為，日前美日領袖會議的聯合聲明上明確記載「台灣海峽」這個固有名詞，是劃時代大事，明示了兩岸關係將成瓦解印度太平洋地區穩定的原因，這可謂美日同盟的第二次再定義。美日明確展現對台灣強烈關注的意志。
他認為，日本不能再一直把攻擊的「矛」委由美軍，日本自衛隊只當守護的「盾」，今後美日兩國有必要協商精細分工，提升實力，包括聯合訓練、彈道飛彈部署、防空體制、島嶼防衛等。
他指出，日本的防衛計畫大綱、中期防衛力整備計畫是依5至10年前思維所制定，尚無以因應台灣有事（有緊急狀況）為前提的國防戰略。
從這個觀點來看，日本有必要重新調整國家安全保障戰略、防衛大綱、中期計畫。重新調整後，美日聯合聲明才能具體化。沒調整計畫的話，護衛艦、彈道飛彈部署等都無法規劃。
他說，台灣有事，即使日本並非成為直接被攻擊對象，但日本也應先想定如何對守護台灣的美軍進行後勤支援。在東海等地加強監視活動，與美軍共享情報加以運用至為重要。
香田認為，中國侵略台灣之前可能攻擊沖繩（琉球）的與那國島、宮古島等先島群島，因為先島群島是台灣的「側腹」，中國要防止來自沖繩本島、美軍的阻撓。
目前駐屯與那國島的自衛隊員僅約150人，日本平時也應增強部署，譬如隊員增至約600人，同時也須研擬具地對空能力的計畫。
因應台灣有事的計畫如果政府不授權給自衛隊去規劃的話，就無法研擬出具體可行計畫。
香田說，日本的安全保障相關法包含政府在憲法上可採取的手段上限，日本對於動武設下高門檻，自衛隊要出動的話，須經國會承認，如果要根據高門檻處理的話，恐怕先島群島已遭占領，人民的生命、財產會失去。所以，日本政府應儘速研議，填補法令與主權受侵害現實之間的落差。（編輯：劉學源）1100422