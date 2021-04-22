澳洲出手撤維多利亞省一帶一路協議！北京跳腳：堅決反對
澳洲國會在去年12月通過新法，授權聯邦政府可阻擋地方政府與外國簽訂協議，由於近年中澳關係不佳，外界認為此法恐將影響維多利亞省與中國的一帶一路協議，以及澳洲城鎮與中國的姐妹市協議等；而澳洲政府果然於21日出手，取消4項維多利亞省與外國簽訂的協議，其中就包含與中國於2018年及2019年簽署的2項「一帶一路」合作協議。對此中國駐澳洲大使館火速發表聲明，表示北京的強烈不滿、堅決反對。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-22 06:45:42
綜合外媒報導，澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)21日宣布，基於澳洲去年12月通過的《外交關係法案》，澳洲政府認為，維多利亞省與外國簽訂的4項協議，包含與伊朗、敍利亞簽訂的協議，以及與中國的2項「一帶一路」合作協議，不符合澳洲的外交政策，或不利於澳洲的外交關係，因此宣布取消。
由於新冠疫情爆發後，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)曾公開呼籲全球，應對疫情源頭展開獨立調查，還禁止中國科技大廠華為參與其境內的5G工程，引發中國不滿，對澳洲祭出一連串制裁措施，包含對葡萄酒、大麥及牛肉等農畜產品實施貿易限制、關稅等。
不過即使遭到北京報復，澳洲仍沒有打算退縮，莫里森2月甚至還曾在接受澳媒訪問時直言，看不到一帶一路協議對維省有何好處，並質疑：「如果有好處，它們是什麼？以什麼為代價？我現在對這些問題沒有答案，但（政府）會持續評估那些安排。」
對於澳洲政府宣布撤銷維省與中國一帶一路協議，中國駐澳洲使館透過聲明表示，「一帶一路」是經濟合作倡議，始終秉持共商共建共享原則，倡導開放、包容、透明的精神，已經爲參與各方帶來了實實在在的利益。中方同維多利亞省在「一帶一路」框架下開展合作，有利於深化雙方經貿關係，有利於促進維州經濟發展，增進維州人民福祉。
中國駐澳洲使館亦批評，澳方此舉是針對中方的又一無理挑釁行徑，再次表明澳方對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害。