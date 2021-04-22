台灣回歸有時間表？中國軍事專家嗆：最快明天、台獨沒門
中國外交部副部長樂玉成先前接受《美聯社》專訪時，曾強調兩岸統一是歷史進程，沒有任何人、任何勢力可以阻擋，還針對美國前參議員陶德(Chris Dodd)率團訪台的「非官方」行程提出警告，要美國別越線打台灣這張「危險」的牌。中國軍事專家王雲飛近日接受訪問時，也回應稱台灣回歸有明確時間表，最快會在「明天」，最晚則不會超過本世紀中葉。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-22 07:21:10
根據香港《文匯報》20日的報導，王雲飛聲稱，兩岸統一的歷史進程是由北京把握，不論是台灣當局還是外部干涉勢力，一旦觸碰了《反分裂國家法》的「三條紅線」，則不排除統一這個歷史進程很快就會實現，因為這是國家大法，誰都不能逾越，最快甚至是在「明天」。
王雲飛還說，即便不是「明天」，最慢到本世紀中葉也必須統一，否則也等於觸碰了「三條紅線」中的第三條，即「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」
王雲飛並強調，中國共產黨已經莊嚴地向全體中國人民以及全世界，都承諾了到本世紀末要實現中華民族的偉大復興，而任何一個實現偉大復興的國家都是在統一的狀態下實現的；所以中國統一的最後期限就是中華民族偉大復興之時，這個歷史進程的完成不會晚於本世紀中葉，「台獨」分裂分子無論是企圖「和平台獨」、「漸進台獨」還是「法理台獨」，都沒門。