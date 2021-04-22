舒力基今日最靠近台灣　雨勢集中在三縣市

大雨特報
▲中央氣象局今（22）日表示，受偏東風影響，基隆北海岸及新北市、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。（圖／氣象局提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-22 07:57:48｜2021-04-22 08:24:48

受舒力基颱風影響，中央氣象局今（22）晨間發布長浪即時訊息，基隆北海岸、東半部包含蘭嶼、綠島以及恆春半島、西南部沿海地區、澎湖、金門、馬祖有長浪發生，且目前宜蘭蘇澳、龜山島、台東、蘭嶼及屏東、小琉球已觀測到2至6公尺的浪高。另外，偏東風影響，基隆北海岸及新北市、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

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氣象局表示，今日是中颱舒力基最接近台灣的時刻，約距離500公里，目前以每小時10公里速度，向北北東進行。明起舒力基將受西風帶導引，逐漸遠離台灣，轉向朝東北東前進。

氣象局稱今、明兩天台灣東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門及馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

但無奈的是，中颱舒力基帶來的雨勢多集中在東半部、東北部，且都被中央山脈擋住，對於西半部的旱象緩解效果有限。

氣象達人彭啟明也在臉書上表示，明日颱風遠離後，周末開始到下周一的天氣變動較大，大致上周五周六仍維持吹東風，東半部有陣雨的天氣，西半部午後有局部熱對流。周日下半天或是晚間到下周一，預期有波微弱鋒面南下接近，不過這波鋒面在北方的結構較好，到台灣附近時則有明顯減弱的趨勢，全台都有機會下雨，但恐怕累積雨量量級不算多，頂多20-30毫米，對目前乾旱的西半部，只能潤濕土地，對用水仍是杯水車薪。

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