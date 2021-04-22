中俄核武現代化速度勝過美國！美戰略司令示警：重大威脅
美國自第二次世界大戰後，一直居於全球先進武器發展的領導地位，但負責管理美國核武的最高軍事官員近日警告，中國及俄羅斯的核現代化速度都比美國快，而中國的核實力甚至達到警戒級別，建議美國應就核防禦及核武等多方面投資，否則恐將失去領先地位。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-22 08:20:09｜2021-04-22 11:13:32
綜合《CNN》等外媒報導，負責監督美國核武庫的戰略司令部總司令、海軍上將理查德(Adm. Charles Richard)，本月20日在國會聽證會中表示，俄羅斯正積極發展常規核武及推動現代化，現今已完成80%階段，與此同時美國卻一直在原地踏步。
而中國方面，理查德也聲稱，近期的調查報告顯示，中國正在興建快中子增殖反應堆及核廢料再處理設施，而這些廠房也可生產鈈，快中子增殖反應堆是武器級鈽(plutonium)的一大來源，有利於中國提升其核力量，亦證明中國軍事、核武的快速現代化。
理查德也警告，中國核武的現代化，速度之快讓美國憂慮，儘管目前中國的核儲備數量比美國及俄羅斯還低，但它正經歷「史無前例的擴張」(unprecedented expansion)；而且中國的核武正朝「接獲預警後發射」(Launch on warning, LOW)邁進，核戰略也調整為有限度「高度警戒」(high alert duty)，這意味著中國一旦察覺威脅，能隨時發動報復性核打擊。
面對中國軍事力量的快速現代化，理查德指出，其目標是要建立區域霸權，削弱美國在印太地區的軍事影響，最終取代美國；種種跡象都顯示美國別無選擇，必須視中國為重大戰略威脅。