名家論壇》錢震宇／民進黨政府的上與下

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這些人的去與留，顯然不是出於個人意願，更不是基於責任政治，而是考量民進黨派系主的整體利益。因為如此，民進黨的人事布局根本不在乎社會觀感、民意輿論、或是在野黨質疑。所以當丁怡銘被爆出致電立法院長辦公室嗆聲時，蘇貞昌始終沒有正面回應，反倒像在跟游錫堃示意，不要太計較。
「下台的人很開心、離開的人不會難過」，這就是民進黨官場的寫照。坦白講，民進黨信奉的不是國家、責任、榮譽，而是派系、金權、人馬，因為鞏固權力最根本的要素就是派系的支持與護航，以至於民進黨政府裡頭的人事任用，從來不是以專業職能為考量，而是以「是不是我的人」為最優先。
而林佳龍交接會上，政院秘書長李孟諺的一段話，聽了更是快吐血。他說，「交通部在林佳龍領導下，打下許多美好的戰役，處理華航機師罷工、長榮空服員罷工、南方澳斷橋、陸客團停止來台等」。天啊，面對交通部如此走針的施政，出了這麼多問題，還能講出如此離譜的話，甚至說全國各界對林請辭都表達不捨，真是夠了！真的把民眾都當塑膠！
然而，面對民進黨如此肆無忌憚的人事鋪排，分贓政治的作為，社會上看來卻毫無反制能力，不少人只能在媒體留言板上抱怨嘆息、自我解嘲，或是在網路社群中痛罵綠營無恥，但那又能怎樣？改變不了民進黨「把國家當我家」的事實。
之所以如此，我認為有三個主要因素：第一是民眾普遍無感。民進黨操作選舉策略，在贏得總統大選後，並無意積極處理內政及經濟問題，導致部會首長清一色都是選舉酬庸，了無新意的老綠男，蔡英文抱持著安撫派系的心態，安插人馬。任何的官位對綠營來說都只是過水，只是朝向下一個位子的暫時歇腳亭罷了。
因為官員無心，又何必在意他是否會認真看待官職。民眾對於民進黨執政成績也都有了定見，既然高層都安排自己人、屢遭非議的問題人物都可以回鍋，就算民眾反彈又有何用？搞不好還會因此惹禍上身，久而久之，民眾對於政治議題逐漸感到失望無感。
第二點是媒體監督失衡。過往馬英九時代對於媒體社論或評論的內容非常在意，只要寫到哪裡不好，總統府就會致電了解，詢問是否有改進之處；現在蔡英文時代，壓根不跟媒體溝通，更別說扮演匡正是非的角色。在野力量薄弱。立法院綠大藍小的局面，朝野完全由民進黨一手掌控，任何議案及提案別說要三讀，就連要成案都很難。以這次的交通部長人事案，在野黨再怎麼不滿，也只能在質詢時提出異議，無法給予實質上的決定權或否定權。
蔡政府官員上下的邏輯從不是以施政順暢為考慮，而是用派系親疏決定，這個國家的行政體系就這樣被蔡英文給一手玩殘。上位者如此荒謬，下位者又如何能好好做事？
蔡政府連最基本的社會觀感都不顧了，外界還需要幫他們留形象嗎？包括國民黨在內的在野黨及民眾也不要怨嘆，這就是民進黨的黨性，未達利益不擇手段，自己人的前途比國家前途要緊。可悲的是，這樣的政府，你我還要忍受3年，卻毫無辦法。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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