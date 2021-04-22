幫女友背包包很「體貼」？女孩意見一面倒：超沒安全感

男生幫女生拎包、提重物是種「體貼」的表現？是男人就應該幫女友提包包嗎？答案或許因人而異。近日就有一名男網友提問「幫女友背包包很體貼？」沒想到許多女孩意見幾乎一面倒。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在

PTT

女孩板表示，自己就跟一般男人一樣，出門帶三神器即可，錢包、鑰匙、手機，女生就非得背個包包出門，然後強行套在男友身上，「說這樣別人看到會覺得你很體貼耶！」但他卻不這麼認為，直言「幫女友背包包，一個大男人背女用包，我怎麼想都覺得很可悲。」並好奇詢問大家「女生真的都覺得男友這樣很體貼？」

▲有網友在PTT提問「幫女友背包包很體貼？」沒想到許多女孩意見幾乎一面倒。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多女孩紛紛回應「我男友想幫我背我都不要，壯男背女包看起來超違和」、「買東西幫忙拿袋子覺得是體貼，但包包就不用了，自己的錢包、手機都在包裡面，給別人背會沒安全感」、「包包是穿搭單品，不會給男生揹」、「包包給別人背覺得有點沒安全感」、「包包給男友揹真的超有事，不覺得男生有需要做到這樣，而且男生揹是能看嗎」、「如果是有裝電腦的包，幫忙背蠻體貼的，小包就不必了」。

另還有人留言「如果女生大包小包，男生幫忙背包包我覺得體貼，但女生空手，男生卻背女生包包，我覺得超級有事」、「揹女生包我覺得叫做娘，不叫做體貼，女生要上廁所，男生幫拿 ，我覺得這倒無所謂」、「只要超過一定重量男友就會自動接手耶...」「買東西幫忙提還好，但不會請男友幫我揹包包，如果男友不小心弄丟你的包包，身為女友的是鼻子摸摸還是對男友發脾氣？」「爽就好，不同情境都不一樣啊！」（編輯：許苡晴）