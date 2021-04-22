美收緊旅行警示增列116國請勿前往 台灣升至第3級
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國務院本週以「疫情極為嚴峻」為由，將至少116個國家和地區的旅行警示升至最高級別「第4級：請勿前往」，其中包括英國、德國和法國；台灣也從原本的第1級升至第3級。
美國國務院將全球旅行安全分為4級，1級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級則是最嚴重的「請勿前往」。
路透社報導，國務院19日宣布將把全球約80%國家和地區列入「請勿前往」的第4級警示。先前僅台灣、澳門、紐西蘭列為最安全的第1級；如今台灣和紐西蘭升至第3級，澳門升至第4級；目前僅不丹名列第1級。
本月20日前，全球約200個國家和地區中，有34個列為第4級，如今則增加至150個，國務院拒絕說明旅行警示更新將於何時完成。
國務院表示，新的分類不必然是反映各國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情變化，而是「反映國務院旅行警示系統有所調整」，更加仰賴美國疾病管制暨預防中心（CDC）現有流行病學評估。
國務院的旅行建議並不具有強制性，也不會禁止美國人旅行。
如今列入第4級的國家還有加拿大、以色列、墨西哥、芬蘭、埃及、比利時、土耳其、義大利、瑞典、瑞士和西班牙等。中國和日本等若干國家則維持第3級。
美聯社先前報導，國務院完成更新後，全球屆時將僅有約20%國家和地區未列第4級，國務院也不鼓勵前往這些國家旅行，但不會斷然否決，而是建議有意前往的民眾重新考慮後再行動。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1100422