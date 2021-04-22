水質好壞喝得出來？內行狂喊：軟硬有差　揭「好喝妙方」

水龍頭
▲有網友詢問大家「喝得出水的差異嗎？」結果許多內行都狂喊「水質軟硬真的有差！」更有人傳授讓水變好喝的方法。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-22 10:11:17

大家對於水的印象就是「無色無味」，不過，其實水會因土壤、環境及氣候等影響而有不同味道和品質，不同地區的水，味道也不盡相同。近日就有網友詢問大家「喝得出水的差異嗎？」結果許多內行都狂喊「水質軟硬真的有差！」更有人傳授讓水變好喝的方法。

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原PO在PTT女孩板表示，他朋友去外面裝水，覺得健身房的水很難喝，他得知此事後滿頭問號，且朋友還堅持一定要去便利商店買，聽說一天喝水要花100塊，讓他不禁笑言「有夠敗家der」，並好奇詢問大家「喝得出水質好壞嗎？我只喝得出捷運外面的水真的很爛，其它地方感覺差不多欸！女孩呢？」 

▲有網友詢問大家「喝得出水的差異嗎？」結果許多內行都狂喊「水質軟硬真的有差！」更有人傳授讓水變好喝的方法。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友詢問大家「喝得出水的差異嗎？」結果許多內行都狂喊「水質軟硬真的有差！」更有人傳授讓水變好喝的方法。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，網友紛紛留言「便利商店的水就有差了啊！」「有差，但自己家過濾再煮沸的水就不錯喝了」、「水的軟硬度有差啊！」「喝完超純水你就知道如何品水了」、「喝得出來阿，不同牌子的水味道也有差」、「連吃飯的米都會有差啊！有些水很硬，有消毒水味，很臭」、「水太硬真的喝起來很澀」、「水每個地方味道不一樣啊！」「比較常喝逆滲透水，可辨識自來水和礦泉水的味道，如果水管有生鏽或殘留消毒水也能喝出來，不同牌子的水大多相同，但太突兀的味道也能喝出差異」。

另還有人分享讓水變好喝的妙方，直指「其實家裡隨便燒一壺水，丟一片檸檬進去，整壺就會超好喝」、「直接裝台好的淨水器，真的會有差」。（編輯：許苡晴）

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