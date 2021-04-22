會計法修法是為陳水扁脫罪？綠委酸藍營只會做「考古題」
立法院財政委員會今（22）日舉辦《會計法》第99條之1修正案公聽會，由於修法討論國務機要費，國民黨團質疑民進黨團要幫前總統陳水扁涉貪解套。民進黨財政委員會召委郭國文表示，國民黨喜歡抓著扁案打，但這個「提款機」已經吐不出鈔票了，郭認為還有很多民生議題可以監督，國民黨做在野黨，應該「認真一點」。
記者吳承翰／台北報導
2021-04-22 09:45:17｜2021-04-22 11:40:14
國民黨團昨日開記者會，質疑民進黨團邀請的專家學者，大多都是扁案的辯護律師，諷刺郭國文表示，這場公聽會是制度性修法，安排的專家學者也都是學有專精。
郭國文指出，現在操作扁案成為國民黨主席選舉熱身賽，郭諷刺國民黨只會一直抓這同一個考古題狂打，「想考高分就不要一直只會做考古題。」
民進黨團邀請的律師黃帝穎則說，扁案發生時，他還是個學生，開始執業以後，完全沒接過跟扁有關的案子，且各黨在推薦學者都有自己的考量，國民黨團同樣也會找跟他們關係良好的學者，藍營的指控顯得他們很外行。
國民黨立委賴士葆則不解，他表示《會計法》修法是民進黨團主動提的，他們已經很久沒關注陳水扁了。賴強調，過去修特別費，是因為涉及的人很廣，藍綠在內高達7000人，所以可以說是歷史共業，但這次修法只適用陳水扁一人，明顯是針對性修法。