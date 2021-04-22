美政府委員會年度報告　籲不派官員參與北京冬奧

▲一個美國政府專門小組21日以中國鎮壓維吾爾穆斯林、華府將之列為種族滅絕等宗教迫害為由，敦促拜登政府不要派官員參與2022年北京冬季奧運。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲一個美國政府專門小組21日以中國鎮壓維吾爾穆斯林、華府將之列為種族滅絕等宗教迫害為由，敦促拜登政府不要派官員參與2022年北京冬季奧運。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-04-22 10:39:08

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）一個美國政府專門小組今天以中國鎮壓維吾爾穆斯林、華府將之列為種族滅絕等宗教迫害為由，敦促拜登政府不要派官員參與2022年北京冬季奧運。

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路透社報導，拜登政府今年稍早表明，沒有計畫禁止美國運動員參與這次北京冬奧。

不過議員和社運人士呼籲協同外交杯葛的聲浪日益高漲，主張運動員將可參加比賽，但政府代表不應前往。部分人士還提議延後或更改預定明年2月舉行的冬奧地點。

美國宗教自由委員會（US Commission onInternational Religious Freedom）在年度報告中，勸諫華府持續對應為「有系統，持續性和令人震驚的侵犯行為」負責的中國政府機構和官員，施以目標性金融和簽證制裁。

此外，美國宗教自由委員會也建議政府「公開表達對北京主辦2022北京奧運的關切，並表明若中國政府持續打壓宗教自由，美國政府官員將不參與赴會」。

社運人士和聯合國維權專家指出，至少有一百萬名穆斯林被拘留在新疆地區的集中營。

他們和若干西方政治人物指控，中國動用酷刑，強迫勞動和絕育；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）沿用前川普政府立場，認定這種迫害構成種族滅絕。

中國對一切迫害指控矢口否認，稱集中營提供職業訓練，且有必要藉以對抗極端主義。

美國宗教自由委員會報告出爐後不久，共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）提出反制中國的立法修正案，據此將對北京冬奧進行外交杯葛。他表示，一個獲准主辦奧運的國家犯下種族滅絕，「令人震驚且可恥」。

羅姆尼在參院聽證會中表示：「修正案要求外交杯葛，據此我們將不會指派任何外交人員參與北京冬奧。」

他還說，年輕的美國運動員仍應獲准實現他們在奧運競技的夢想。羅姆尼曾率團籌辦2002年鹽湖城冬季奧運。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1100422

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