美政府委員會年度報告　籲不派官員參與北京冬奧

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不過議員和社運人士呼籲協同外交杯葛的聲浪日益高漲，主張運動員將可參加比賽，但政府代表不應前往。部分人士還提議延後或更改預定明年2月舉行的冬奧地點。
美國宗教自由委員會（US Commission onInternational Religious Freedom）在年度報告中，勸諫華府持續對應為「有系統，持續性和令人震驚的侵犯行為」負責的中國政府機構和官員，施以目標性金融和簽證制裁。
此外，美國宗教自由委員會也建議政府「公開表達對北京主辦2022北京奧運的關切，並表明若中國政府持續打壓宗教自由，美國政府官員將不參與赴會」。
社運人士和聯合國維權專家指出，至少有一百萬名穆斯林被拘留在新疆地區的集中營。
他們和若干西方政治人物指控，中國動用酷刑，強迫勞動和絕育；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）沿用前川普政府立場，認定這種迫害構成種族滅絕。
中國對一切迫害指控矢口否認，稱集中營提供職業訓練，且有必要藉以對抗極端主義。
美國宗教自由委員會報告出爐後不久，共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）提出反制中國的立法修正案，據此將對北京冬奧進行外交杯葛。他表示，一個獲准主辦奧運的國家犯下種族滅絕，「令人震驚且可恥」。
羅姆尼在參院聽證會中表示：「修正案要求外交杯葛，據此我們將不會指派任何外交人員參與北京冬奧。」
他還說，年輕的美國運動員仍應獲准實現他們在奧運競技的夢想。羅姆尼曾率團籌辦2002年鹽湖城冬季奧運。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1100422