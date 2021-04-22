國際施壓減少亞馬遜森林砍伐！巴西擬要求富國金援

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然而，波索納洛（Jair Bolsonaro）上任2年多後，亞馬遜森林繼續遭到破壞，富裕國家不願再為巴西政府簽署一張「空白支票」，要求巴西首先展示減少森林砍伐的具體成果，之後再討論金融援助問題。
巴西主要碳排放源是砍伐森林，波索納洛政府在最近給美國白宮的一封信中回應國際施壓，承諾到2030年將非法砍伐森林降到零，但再三強調要實現這些目標，需要大量財政資源和國際社會的支援。
上週環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）宣稱政府承諾，如果巴西獲得10億美元，亞馬遜地區的森林砍伐量在1年內將減少30%至40%。
波索納洛預定在22日氣候變遷領袖峰會首場會議發言3分鐘，重申致函白宮的內容，同時宣布為巴西自然資源環境研究所（Ibama）和生物多樣性保護研究所（ICMBio）等環保機構提供更多資源，向國際發出巴西政府將在短期內致力於環境保護的具體信號。
白宮方面表示，希望今年內能看到減少森林砍伐的實際成果。
但巴西非政府組織（NGO）亞馬遜人類環境研究所（Imazon）初步調查顯示，今年3月亞馬遜的破壞率創下近10年該月新高，森林砍伐面積810平方公里，比2020年3月增加216%。
波索納洛政府宣稱，亞馬遜森林砍伐自2012年以來持續成長，但科學數據顯示這個問題在過去2年惡化。
根據國家太空署（Inpe），2018年8月至2019年7月，亞馬遜森林破壞總面積達1萬129平方公里；翌年森林砍伐增加9.5%，達1萬1088平方公里。
波索納洛執政2年多來，禁止巴西自然資源環境研究所等機構銷毀從非法砍伐森林的人手中繳獲的機器，引起國內環境保護人士和原住民領袖的不信任。
上週巴西聯邦警察開始調查有關環境部長薩勒斯採取有利於伐木者的行動，試圖釋出聯警在巴西史上緝獲最大一批非法採伐的木材。之後，波索納洛政府馬上更換亞馬遜地區聯邦警察督察廳指揮，撤去負責調查薩勒斯的警官職位。
挪威與德國提供的「亞馬遜基金」，也在波索納洛政府沒有聽取兩國意見的情況下對基金的管理結構進行修改，取消制定申請基金標準的諮詢委員會後，從2019年起被凍結。
挪威等國在最近與巴西的會談中表示，一旦巴西在減少森林砍伐方面取得成果，國際社會準備增加對巴西的資助，「短期內減少森林砍伐是一個政治意願的問題，而不是缺乏前期資金的問題」。（編輯：郭中翰）1100422