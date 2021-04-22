中常委指國父得道成仙　賴士葆：怪力亂神、我也嘖嘖稱奇

謝坤宏
▲國民黨中常委謝坤宏在中常會中扯孫中山已得到成仙，國民黨立委賴士葆認為這段言論怪力亂神，國民黨團總召費鴻泰則直批白目。（圖／截圖自國民黨直播）

記者吳承翰／台北報導

2021-04-22 10:14:38

國民黨21日中常會，原先排案討論氣候變遷與民主，但在中常委發言階段，中常委謝坤宏大談「國父孫中山已經得道成仙，法號偉慈真君」。國民黨立委賴士葆今（22）日受訪也表示，這種怪力亂神的東西，他聽了也覺得嘖嘖稱奇，他還說「直播不是後來就給他斷掉了嗎？」

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22日國民黨中常會討論氣候變遷，並非特別政治性的議題，但中常委謝坤宏的發言卻意外引起關注。在國民黨邀請的財團法人環境品質文教基金會董事長謝英士演講後，議程進入中常委發言。

謝坤宏表示，國父孫中山已經得道成仙，法號偉慈真君，還當場朗讀「偉慈真君」遺訓，提醒黨主席江啟臣身為孫中山依託的繼承人，要實踐世界大同的理想，脫序的發言讓在場的黨務幹部全部傻眼，直播也當場中斷。

謝坤宏家在彰化二林，當地神壇曾有「偉慈真君」顯靈的事蹟，而謝過去在中常會發言也經常會提諸如國運等說法。

國民黨立委賴士葆22日受訪時被問到謝的言論，他還笑著問記者「那個直播後來不是卡掉了嗎？」隨後賴表示，這段言論怪力亂神，他聽了也是嘖嘖稱奇。國民黨團總召費鴻泰直批「說實在還蠻白目的」。

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