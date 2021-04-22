今日最聚焦／只推房地合一稅2.0　張金鶚：不囤房是笨蛋

蘆洲
▲為打炒房，除中央銀行祭出選擇性信用管制措施，實價登錄2.0及房地合一稅2.0也將於今（2021）年7月實施，但學者認為囤房稅的效力絕對比房地合一稅來得更高，應該雙管並進效果才會突顯，也才不會轉向囤房。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-04-22 17:00:00

政府為打炒房，除中央銀行祭出選擇性信用管制措施，實價登錄2.0及房地合一稅2.0也將於今（2021）年7月實施。不過，學者認為如果沒有搭配囤房稅2.0，人民不會相信政府打炒房是玩真的，況且過去實證研究，囤房稅在台北市實施結果是非常有效，囤房稅的效力絕對比房地合一稅來得更高，「房地合一稅及囤房稅應該雙管並進效果才會突顯」，也才不會從房地合一稅轉到囤房。

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清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚指出，從過去實證研究來看，房地合一稅宣示性效果比較大，實施力道會慢慢遞減，最主要原因是房地合一稅有很多所謂的「後門條款」，非自願性的買賣，當然這中間有真有假，政府如何查核？特別是預售屋查核能力如何這些都會有影響，因此在這情況下房地合一稅的力道就會逐漸減弱。

同樣，實證研究結果，張金鶚說過去囤房稅在台北市實施非常有效，房價從市中心開始慢慢跌下去，造成全省各地波及效果，囤房稅的效力絕對比房地合一稅來的更高，因為每年要繳稅，如果只實施房地合一稅2.0，大家可能轉為囤房，因為不囤房的好像是笨蛋，若實施囤房稅，投資客就變無路可逃，打炒房這樣效果會更大。

雖然這兩個稅過去都實施過，只是實施過程中不是全面性實施，或實施過程中不是預售屋效果，因此，他覺得如果這部分加重或者全國統一都有囤房稅，而不是只有台北市單一的情況下，當然就會得到更好的效果。

由於囤房稅基本上是對多屋的人，過去多屋的認定是第4屋以上才算囤房，但張金鶚認為如果認定慢慢要求第3屋以上，受到影響大概只有1成左右，第4屋更只有2至4%的人會受影響，換句話說，如果能讓囤房稅定義更明確，房價被炒作的囤房、囤地情形相對就能夠減少。

因此，張金鶚強調房地合一稅及囤房稅要雙管並進效果才會突顯，才不會從房地合一稅轉到囤房，他覺得政府打炒房在「囤房稅」應該要積極去落實，否則人民不會相信政府是玩真的，當這種預期心理產生，炒房的人覺得政府玩假的，在口袋夠深之下，就跟你賭看誰的氣長。

對於財政部為避免稅負轉嫁租金，增加租屋族負擔，因而暫緩實施囤房稅2.0，張金鶚強調所謂「租金轉嫁」這事情，其實房地合一稅也會轉嫁，而轉不轉嫁要看是買方市場還是賣方市場，但可以看到囤房稅實施後，房價下跌，這是過去實證結果，在房價下跌之下，租金會上漲嗎？

他分析大家都曉得過去租金上漲主要是房價上漲結果，還有就是租屋黑市，因此租金不清楚，政府到現在為止，對租金水準及租金掌握能力仍不足，這時你說會轉嫁，那你是騙我的，你根本沒證據顯示一定會轉嫁，如果拿南韓經驗來看也不正確，首先，南韓打房時間太晚，房價漲到一定程度再打也沒用，因此什麼時間出手是很重要的，更重要是韓國租金是用另一種方式，一次要付很大的租金，已類似交易。

張金鶚強調千萬不要因為沒有配套所以不實施，房地合一稅也有轉嫁問題，可是政府也做了，囤房稅衝擊面很小，只有2%至5%的人會受影響，而且在政治上最有效、最可以做的，「轉嫁」只是一個拖詞，這部分可以把配套講清楚一點，畢竟資訊越透明就越不會轉嫁，不會傷及無辜。

因此，他建議如果要實施囤房2.0，全國要統一稅率，雖然也有人建議提高稅基，但地方稅基更複雜，稅基乘以稅率等於要繳的稅額，中央先統一稅率，甚至提供非自住房拿出來出租給弱勢享減稅抵扣，藉此增加市場供給，這樣租金怎麼轉嫁？重要是透過囤房稅把房屋釋出，市場上只要所有房子都有人住，問題就解決大半。

 

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