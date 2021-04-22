火星上成功自製氧氣！NASA毅力號再現創舉

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雖然MOXIE的首次氧氣產量相當有限，大約只有5克，相當於太空人10分鐘的氧氣量，但專家預計MOXIE有機會做到每小時製造10克氧氣，而此項實驗成果的意義深遠，不只為太空人提供可呼吸的氧氣，也能為火箭提供回程所需的推進動力，降低全數由地球運出的成本，也為科幻小說情節變成科學事實奠定基礎。
報導中也介紹到，由於氣轉換的過程中需要很高的熱量，所以由麻省理工學院設計的MOXIE，採用的是鎳合金、可以加熱或者冷卻流經部件的氣體，以及一種有助於保持熱量的輕質氣凝膠，可承受攝氏800度的高溫，外部還有一層薄薄的金色塗層，可以反射紅外線熱量，防止它向外輻射而損壞探測器設備。
MOXIE實驗首席研究員、麻省理工學院海斯塔克天文台的邁克爾·赫克特(Michael Hecht)表示，在未來的太空任務中，離開火星表面、返回地球將需要大約7噸的火箭燃料和25噸的氧氣，要將25噸氧氣從地球運送到火星將是一項非常艱難的任務，但若能從地球運輸一個1噸重的大型氧氣轉換器—即未來版的MOXIE衍生品，從火星大氣96%成分的二氧化碳中，將氧原子從二氧化碳分子中分離出來，或許能更實際的製造回程所需的25噸氧氣。