孩用碗裝「咖啡條狀物」回家！媽一看眼神死　真相曝笑翻

學校通常都有提供營養午餐，許多家長為了方便，都會選擇讓小孩搭伙，省得自己親自送便當。而近日就有一名女網友透露，她小孩日前用自己的碗裝了一個「咖啡色條狀物」帶回家，讓她看後下巴差點掉下來，完全不敢打開來一探究竟，不禁直呼「誰來救我...」而許多媽媽們看後紛紛點出「真相」，讓眾人全都笑翻天。





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原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片並表示，「我要抱怨熊孩子，剛看到這個我真的嚇屎，為什麼用碗裝了大便回家？我到現在真的沒勇氣打開它，真的很大條，呈現不規則狀，誰來救我...」而從照片可見，原PO所說的超大條條狀物，顏色為深咖啡色，形狀彎彎曲曲的躺在碗裡，還被用蓋子蓋著，乍看之下似乎真與「米田共」與有幾分相似。





畫面曝光，立刻掀起熱論，網友紛紛笑回「這大便還真厲害，二頭都切齊了」、「打開來聞聞看，就知道484（是不是）屎了」、「天哪！我會整個丟掉...」「到底是長得像大便的憨吉，還是長得像憨吉的大便，都讓人膽戰心驚啊！」「如果真的是大便，這個碗你還會用嗎？如果不會 ，現在還不丟在執著什麼？」「我覺得應該不可能是大便，是大的時候用碗接，還是大完，拿到碗裡...不合理啦」、「呃…跟我兒子的碗一模一樣，害我瞬間驚恐了」。





▲有女網友透露，他小孩日前用自己的碗裝了一個「咖啡色條狀物」帶回家，讓他看後秒嚇傻，直呼「誰來救我...」而「真相」曝光後，全場笑翻。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

另也釣出內行媽咪分析直指「反正不可能是大便啊！切口那麼平整，水煮地瓜機率高啦！媽媽放心開吧！只是說應該也不能吃了，悶久會壞」、「底下有切齊，應該是蕃薯，你不要自己嚇自己了」、「應該是爛掉的香蕉或黑掉的地瓜吧！」「是地瓜，我女兒有一天也是裝在碗裡帶回家」、「看起來像香蕉」、「如果是大便光靠近應該就會飄出味道了吧！是地瓜嗎？」「是地瓜+1，如果是便便，應該拿這樣拍照已經薰昏了」。





而原PO更加碼透露，他小孩目前就讀國小3年級，開始會挑食了，「有一次帶回來一顆一顆黑黑的，我想說是什麼鬼，結果是一朵朵的木耳...」至於這次帶回的「咖啡色條狀物」究竟是何物？仍是一個謎，不過，可以確定的是，絕對不是大便，是食物！（編輯：許苡晴）









