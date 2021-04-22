房價高年輕人喊買不起 楊金龍曝：我30年前也買不起
房價高居不下，不少年輕人只好租房當「無殼蝸牛」，或者選擇轉往都會區外圍買房，中央銀行總裁楊金龍日前指出，30年前他自己還是年輕人時，也買不起房子，是直到中年後有能力買，但依舊需要貸款，他也提到，年輕人買在外圍，會帶動大都會區越來越大，讓交通越來越來方便。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-22 11:02:45
楊金龍日前赴立法院接受立委質詢時，針對高房價讓年輕人買不起房問題表示，30 年前他還是年輕人時，也買不起房子，是經過一段時間努力後，才買在士林明德國中附近，後來又因家中人口增長需要，必須貸款買房，直言買不起房不僅是現在的問題，2、30 年前也一樣。
楊金龍說，目前台灣房市處買方市場，不過因具基本面，房價仍持續上漲，待央行兩階段打炒房措施祭出後，預期要待一段時間後，才能對炒房炒地有舒緩效果，屆時才能評估政策的成效。他也強調，打炒房是為達到社會期盼，央行對於職責有沒有達到，會進行滾動式檢討，但仍須期盼各部會的措施產生綜效，對於施政目標的達成也會比較容易達成。
另一方面，楊金龍稱綜觀全球大都會如紐約、倫敦，年輕人買房都是往外圍發展，並帶動大都會區越來越大，台北是國際化都市，外圍的發展會帶動交通越來越便利。