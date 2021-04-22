影／藥頭種大麻堅不吐實　一張租賃契約露餡了

桃園市警局楊梅分局於109年12月起，發現有人利用通訊軟體有兜售大麻，並進而逐步向上溯源，終於發現供毒黃姓藥頭，並透過一張種植大麻的廠房租約，突破黃姓藥頭的心防，終致破獲大麻種植工廠，初步統計查獲大麻活株170株及自動化栽種設備計35項200餘件。
記者李春台/桃園報導
2021-04-22 11:12:59｜2021-04-22 19:08:40
楊梅分局先掌握線索查獲廖姓犯嫌，並查扣乾燥大麻花6包；經過濾廖嫌交往情形及日常活動，再第二層溯源至黃姓犯嫌，蒐集相關事證後，報請桃園地方檢察署指揮偵辦，並於110年4月19日實施搜索，於黃嫌住處起獲大麻電子菸油及大麻種子、子彈2發等物。
警方見機不可失，因此進一步過濾黃嫌交友狀況，並利用科技偵查手法，終於發現供毒黃姓藥頭出貨訊息，在取得黃姓藥頭信任之後，相約交付毒品，於交易現場逮捕黃姓藥頭，並查扣二級毒品大麻口服膠囊95顆、二級毒品LSD毒郵票157張、大麻種子118顆及販毒所得新台幣2萬7千元等證物。
楊梅警方查緝時，黃姓藥頭矢口否認有種植大麻，但警方在黃嫌隨身物品中發現一份租賃契約，警方用該租賃契約突破黃嫌心防，黃嫌始坦承尚有於龜山區一處工廠種植大麻，並帶領警方至現場，再查扣大麻活株170棵及自動化栽種設備計約35項200餘件。