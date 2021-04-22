撤一帶一路惹怒中國　澳外長：捍衛國家主權利益

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澳洲國會去年通過一項新法，授權聯邦政府取消各州政府與外國所簽訂被認為威脅到國家利益的協議；而澳洲撤銷有關「一帶一路」協議，是聯邦政府首度執行這項新法的行動。
對於澳洲撤銷「一帶一路」協議，中國駐澳洲大使館網站21日晚隨即發表「強烈不滿和堅決反對」聲明，形容澳洲的舉動為「針對中方的又一無理挑釁行徑」。聲明內容指「澳方對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害，也必將搬起石頭砸自己的腳」。
對於中國大使館的反應，潘恩今天在接受澳洲公共媒體ABC的早晨直播新聞節目AM訪問時強調，澳洲聯邦政府的舉動旨在「捍衛和伸張澳洲國家主權，以及澳洲國家利益」，並且「絕非是意圖要傷害澳洲與任何國家的關係」。
潘恩解釋，對於維州與中國「一帶一路」簽訂協議，讓澳洲感到疑慮的是，「這項協議絕不只是和中國有關，它還涉及維州與敘利亞和伊朗的合作安排，我們也認為這項協議與澳洲的外交關係路線不一致。」
來自執政聯盟陣營的自由黨眾議員夏瑪（DaveSharma）今天早上接受天空新聞訪問，強調澳洲政府撤銷「一帶一路」協議是澳洲的內政範圍，中國政府不應干涉。他指「這完全是澳洲主權範圍內的事情」。
夏瑪解釋，要是中國任何一省政府繞過北京當局，與外國政府簽訂任何中國政府不同意的協定時，中國政府也會行使同樣的主權。
對於澳洲政府撤銷「一帶一路」協議，獨立參議員蘭比（Jacqui Lambie）表示支持。她今天早上接受澳洲天空新聞（Sky News）訪問時，形容中國官方的回應為「吠犬不咬人」。
蘭比認為，在面對中國的恫嚇時，澳洲應該要保持立場堅定。她說，要是像狗一般搖尾乞憐討好中國的話，這絕對不符合澳洲的最佳利益；澳洲一直在捍衛自己的信念，也要繼績這樣做，這才是澳洲的作風。
蘭比提到，雖然澳洲葡萄酒遭中國封殺，但是在她所來自的塔斯馬尼亞州（Tasmania），當地出產的葡萄酒早就成功打進中國以外的其他市場。（編輯：韋樞）1100422