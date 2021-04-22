印尼潛艦失聯　油污漂浮海面不排除艦身破裂

▲印尼海軍一艘潛艦在峇里島外海失聯，艦上有53名官兵，軍方已派出軍艦搜尋，並向新加坡和澳洲求援。空中搜索稍早在失聯海域附近海面發現浮油，印尼海軍表示，不排除艦身可能破損。圖為印尼國家搜救隊21日晚間持續進行搜救相關工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼海軍一艘潛艦在峇里島外海失聯，艦上有53名官兵，軍方已派出軍艦搜尋，並向新加坡和澳洲求援。空中搜索稍早在失聯海域附近海面發現浮油，印尼海軍表示，不排除艦身可能破損。圖為印尼國家搜救隊21日晚間持續進行搜救相關工作。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-04-22 12:30:47

（中央社雅加達22日綜合外電報導）印尼海軍船艦今天持續在峇里島（Bali）外海搜尋1艘在軍演中失聯的潛艦，艦上有53人。印尼海軍表示，可能出事地點發現浮油，不排除艦身可能破損。

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法新社報導，印尼當局表示，這艘德製KRINanggala 402潛艦是在昨天上午要求准許下潛，預計要進行魚雷試射演練。印尼國防部說：「在依程序提出任務許可獲准後，潛艦就失聯無法聯繫上。」

印尼國防部表示，1架搜尋失蹤船艦的直升機在潛艦可能沉沒的地點，發現海面有油污。印尼海軍表示，他們沒有潛艦確切的位置，但根據油污位置縮小搜尋範圍。

印尼海軍發言人威迪約諾（Julius Widjojono）告訴印尼都會電視台（MetroTV），出現漏油情況可能代表潛艦船身受到損害。

兩艘軍艦及約400人被派往相關海域搜尋，第3艘船艦也獲派從首都雅加達前往救援。印尼國防部表示，他們還向國際間發出求救信號，「包括新加坡、澳洲、印度在內的幾個國家已經回應，表示他們已準備好提供協助」。

失聯潛艦據信當時可能在水深700公尺處。法國海軍中將博桑（Antoine Beaussant）表示，209型潛艦的安全潛深是250公尺，跑到水深700公尺處艦身就有破裂之虞。

根據印尼政府網站資料，1300噸的KRI Nanggala402潛艦是在1978年建造。這艘是德製209型油電混合動力攻擊潛艦，過去數十年在希臘、印度、阿根廷、土耳其等超過12個國家普遍使用。

紐約時報引述海軍專家們的看法指出，潛艦艦身會出現裂縫並不常見，但若瞬間發生壓力變化確有可能造成。

潛艦最後一次聯繫是在當地時間21日凌晨3時，之後便失聯。潛艦最後一次發話是請求准許下潛至較深的水域，以便演習時發射魚雷，潛艦當時位處海域地形複雜，含有至少600到700公尺深的海底山谷。

知情專家透露，失聯潛艦在2012年時做過翻修改裝，2018年做過完整保養。209型潛艦的設計是搭載約34名乘員，暫不清楚這次演習時艦上為何會有53人。

國際間重大潛艦意外實屬罕見。2000年時俄羅斯核動力攻擊潛艦庫斯克號（Kursk）在演習時發生爆炸意外，艦上118人全數罹難；2017年一艘載有44名乘員的阿根廷海軍潛艦失蹤，一年後發現殘骸，據信潛艦是因電路故障失事。（譯者：李晉緯、陳亦偉/核稿：徐睿承）1100422

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