謝長廷稱台灣也排核廢水　國民黨要求撤職、警政署法辦

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國民黨表示，對於日本福島電廠排放廢水問題，謝長廷在4月9日臉書上說，「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海，引發秘雕魚的爭議」，還附上「今日不反核、明日成秘雕人」的配圖，但早已有中研院學者證實，秘雕魚是高水溫所造成，與核污染無關。謝長廷的說法根本是子虛烏有，惡意捏造，是標準的「假訊息」。
國民黨指出，對於謝長廷將核電廠正常排放水與福島廢水混為一談，台電也澄清，台電排放的反應爐冷卻用水與日本接觸到爐心的爐水完全不同，日本福島電廠發生核災爐心熔毀，帶有放射性的爐水，其放射性強度遠超過台電正常運轉的核能電廠；原能會也強調，台灣核電廠廢水是正常排放，跟福島狀況「完全不同」，並質疑「謝大使說明是站在外交立場」。
此外，日前網路上流傳來源不明的總統府公文，內容指政府將引進日本福島核電站部分污染水進行處理與排水事項。總統府發言人張惇涵立即緊急澄清，指該函為「不折不扣的假訊息」，就連蔡英文總統也發文譴責該假消息。國民黨表示，總統府對假消息反應如此迅速，對於謝長廷明顯釋放假消息卻裝聾作啞，再次展現綠營執政的雙標，尤其謝長廷在4月16日臉書上還稱，該偽造公文「是悪劣的犯罪行為，目的在醜化政府、分化社會、破壞台日關係」，國民黨強調，謝長廷真是「做賊還抓賊」，自己製造假消息，還有臉說別人，尺度無下限！
國民黨強調，謝長廷刻意張冠李戴，散布假消息，拿台灣核電廠對比日本核災電廠，藉此護航日本，「助」日代表言行可恥！呼籲謝長廷儘速道歉、下台，國民黨並強烈要求總統府與行政院展現對於「假訊息」的迅速反應，儘速將謝長廷撤職並法辦。