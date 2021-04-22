挺藻礁、反萊豬　民眾黨：下月啟動300場各地說明會

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賴香伶表示，管理與技術缺信心，過去台電的經營出過許多問題，且核四建設過程曾多次更改，極權統治的前蘇聯、民主國家的日本都發生過嚴重的核災，台灣的社會條件難以保證不會發生疏失。本次公投議題聚焦於核四是否應該重啟，在北部人民的人身安全與社會安全前提下，民眾黨不支持核四重新運轉。
民眾黨副總召高虹安指出，去年萊豬議題引起諸多紛擾，比起是否開放萊豬進口，民眾黨認為更重要的是「源頭管理，明白標示」，但執政黨在源頭管理上，選擇標註產地而非是否還有萊劑的方式混淆視聽，就連國中小午餐不應該使用含有萊劑的美國豬肉，也不願入法管理，僅更改午餐團膳的定型化契約，標註不應含有萊劑，使得管理強度大打折扣。面對執政黨漠視人民健康與食品安全、模糊管理，應對反萊豬公投投下同意票，讓政府明白唯有「源頭管理、明白標示」才能在國際貿易往來中，保護民眾的身體健康。
張其祿表示，公投應不應該綁大選，重點是在於台灣社會對於議題性公投的定義。公投若與大選綁在一起，可以催出公職人員選舉的票數，但從兩黨政治的競選場合來看，就如2018年的九合一選舉，價值議題會在兩黨競合中各自歸隊，形成「全然支持」對抗「全然反對」。若國民對於議題性公投的想像，是透過公投的民意來解決有爭議的政治決定或是創制、複決等，對於議題的妥善討論、與各個社會觀點的對話，就會是公投準備期間的重要作為，這與公務人員選舉的對抗性是不同的，所以民眾黨認為公投不應該綑綁大選。
蔡壁如表示，天然氣第三接收站應遷離有珍貴藻礁的大潭地區。依照《環評法》，政府是開發者，就該提出第三天然氣接收站的替代方案進行討論。目前替代方案可分為「遷址」、「原地微調」、「輔助方案」三類，政府不能只限定討論外推方案，而不願意討論其他替代方案和源頭的節能減碳及增加整體氣源的減煤方案。其實沒有三接站，台灣也不會缺電。今天的種種爭議，「就是民進黨執政的中央政府和桃園市政府互踢皮球」，遲遲不願意劃設保護區、自然地景，才會勞師動眾做公投。
民眾黨總召邱臣遠表示，除了決定四項公投案的意向外，民眾黨接下來將在台灣各地進行一系列的公投議題推動工作，包含地方說明會、討論會、街講等多元化的方式，目標舉辦超過300場的地方活動；同時會訓練北、中、南、東的種子講員，希望讓本次的公投案能夠廣泛地被民眾討論，進而做下最符合自己需求的決定。