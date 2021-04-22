加速《跟騷法》施行 蘇貞昌拍板準備期從1年縮短至1個月
行政院在今（22）日的院會中，拍板通過《跟蹤騷擾防治法》草案，為了讓法案進快上路，蘇貞昌在徵詢法務部、內政部意見後，將原訂23條的一年準備期，縮短為自公布後1個月實施，讓受害人早日除去惡夢、減去困擾，讓社會更安定。
記者劉育辰／台北報導
2021-04-22 12:25:48｜2021-04-22 12:40:00
行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會，轉述蘇貞昌在院會中的裁示。其中針對《跟騷法》的部分，蘇貞昌提到，跟蹤騷擾行為是一種嚴重的性別暴力，根據聯合國統計，婦女人身安全的3大威脅包含性侵害、家庭暴力及跟蹤騷擾；被害人為女性、加害人為男性的比例約佔整體案件的8成，具有發生率高、危險性高、恐懼性高跟傷害性高的犯罪特徵，最近發生幾件社會矚目、令人遺憾的刑事案件，都源起於跟蹤騷擾行，為此社會各界也期待法案加速進行立法、防制。
蘇貞昌說，台灣的《跟騷法》參考了婦女團體、立委們的意見及外國法律，跟蹤騷擾行為入罪化，讓犯罪態樣明確化，便能起到作用。又課以檢察官、警察相關責任，給被害人能有申請保護令的權利，警察可以發告誡書、檢察官則可以申請預防性羈押。通過後，相信對社會困擾已久、對當事人影響重大，尤其是婦女同胞的保護會更為周到。
羅秉成提到，依據內政部報院的草案，第23條原訂要有1年的施行準備期，但為使制度儘速上路，蘇貞昌徵詢了內政部法及務部意見後，當場裁示23條改為「自公布後1個月」施行，施行前必須對警察做相關教育訓練、擬定執法事宜，檢察官的部分，則請法務部做周全準備，儘速施行，也希望早市完成立法，給執法同仁足夠資源協助，讓檢警能在運作上有足夠空間，讓受害人及早除去惡夢、減去困擾，讓社會更安定。