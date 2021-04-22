「三廿三鐵媽會」 林右昌率隊展開大台北「騎」福輕旅
每年媽祖誕辰的遶境活動，總吸引數百萬信眾參與，但動輒8、9天的遶境行程，並非所有人都能夠走完全程；為此，基隆市長林右昌今年準備在5月1日德媽祖誕辰前，以「騎鐵馬、拜媽祖參香」的方式，透過雙腳走踏，來場兼具觀光、文化及祈福意義的輕旅行。
記者陳志仁／基隆報導
2021-04-22 12:30:31｜2021-04-22 12:39:36
4月22日是「世界地球日」，林右昌特別與從新聞主播轉型為旅遊主持人的「魏小猴」－魏華萱一同舉行活動記者會，公布5月1日「三廿三鐵媽會」活動細節，準備騎鐵馬串連大台北首都生活圈河岸的六大媽祖廟；希望用最節能減碳的方式，表達對媽祖的崇敬，更祈求媽祖能庇佑台灣，早日天降甘霖、解除旱象。
儘管在北北基並沒有像大甲媽或白沙屯媽，動輒8、9天大規模的遶境活動；但林右昌認為，騎著自行車從基隆和平島出發，經過基隆市區後再沿著基隆河自行車道前往關渡，沿途可參拜和平島天后宮社寮媽、慶安宮雞籠媽、汐止濟德宮汐止媽、松山慈祐宮錫口媽、士林慈諴宮士林媽，及北投關渡宮關渡媽，騎程里程約53.8公里。
身兼健康城市聯盟理事長的林右昌說，這次的行程強調輕鬆休閒、適合親子同行，也會帶隊走訪鄰近的特色小吃；路上可以走走停停、參拜媽祖，所以是一趟「『騎』福輕旅」，也是在北北基的另一種遊程，特別在明年基隆河谷廊帶的自行車道斷點將會串接起來，相信這條路線會成為大台北首都生活圈的熱門親子路程。
熱愛自行車運動的魏華萱在受訪時指出，她有十幾年的車齡，經常從淡水騎車到基隆，很多車友都苦於自行車道的「斷點」問題，現在聽到林右昌準備將7個斷點串連起來，讓她非常期待，畢竟車友不分基隆市、臺北或新北市，如果能夠暢行無阻的話，對於車友將是一大福音。