共軍若犯台日本不會插手？外交部：台灣會自負防衛責任

日本首相菅義偉日前訪問美國，與美國總統拜登會談後發表聯合聲明，其中明確提及「台灣海峽和平與穩定的重要性」，遭解讀是日本自衛隊可能介入台海紛爭。不過，菅義偉20日在國會答詢時表示，日本自衛隊不可能投入任何環繞台灣的軍事突發事件。外交部今（22）日回應，

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