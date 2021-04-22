共軍若犯台日本不會插手？外交部：台灣會自負防衛責任
日本首相菅義偉日前訪問美國，與美國總統拜登會談後發表聯合聲明，其中明確提及「台灣海峽和平與穩定的重要性」，遭解讀是日本自衛隊可能介入台海紛爭。不過，菅義偉20日在國會答詢時表示，日本自衛隊不可能投入任何環繞台灣的軍事突發事件。外交部今（22）日回應，捍衛國家安全，台灣會自己負起防衛責任。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-22 12:47:30｜2021-04-22 12:48:09
外交部發言人歐江安今日在記者會上答覆表示，美日安保同盟是印太區域和平繁榮的基石，16日美日峰會聯合聲明中強調台灣海峽和平穩定的重要性，顯示美日兩國對於台海安全具有高度共識，對維護台海及印太地區的和平穩定可發揮正面效益。
歐江安指出，日本菅首相20日在國會報告時指出，美日聯合聲明中有關台灣的內容，將會對台灣海峽的和平穩定具有意義，日本的立場是期待透過和平的方式解決，這也是美國與日本兩國領袖的共識。
外交部強調，以和平方式解決國際爭端原應為當前國際關係的根本準則。我國對國際社會關注台海和平穩定一向表示歡迎，同時也對近期區域國家所面臨的陸、海、空域的安全壓力與侵略威脅感同身受。「捍衛國家安全，台灣會自己負起防衛責任。」我國今後也會繼續就台海與區域的和平穩定持續與美國、日本等相關國家密切溝通與合作，以共同維護印太地區的安全與繁榮。