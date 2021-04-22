防分割房產避稅　個人免房屋稅僅限3戶、7月實施

政府再度出手打炒房！行政院在今（22）日的院會中通過《房屋稅條例》修正草案，為防堵分割房產避稅，限縮住家房屋現值低於10萬元的免稅適用範圍，排除法人適用，個人僅限3戶免稅，7月1日上路，2022年5月申報房屋稅時適用。
記者劉育辰／台北報導
2021-04-22 13:00:47
現行《房屋稅條例》第15條規定，住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅，導致部分所有權人藉由房產分割為小坪數，讓房屋評定現值低於10萬元，規避房屋稅負，這次修法後，初估每年挹注6,000萬元稅收。根據財政部統計資料顯示，2019年房屋稅案件共1,282萬件，其中有229萬件、大約2成是房屋現值低於10萬元門檻、免課房屋稅，但國稅局實地查核後，部分法人是以分割成套房出租為由，將大型不動產轉為多個小型不動產，甚至還出現上千坪房屋按3坪切割案例。
因此這次修法排除法人適用，也就是未來法人即使持有房屋現值低於10萬元門檻，也不具免稅資格。同時限制個人戶數，未來每人免稅戶數全國僅限3戶，主要針對擁有住家用房屋的法人及多房族，一般自住民眾不會受到影響，個人全國3戶以內依舊免稅，假設有4戶以上住家房屋現值低於門檻房子，納稅人可自行選擇其中3戶適用免稅，其餘則要繳稅，若未如期申報，會在納稅人補申報前直接以第4戶房屋課稅。