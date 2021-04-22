奇蹟出現？姜河那暗戀對象超甜美　「如果下雨」就見面

▲姜河那（左）跟千玗嬉在電影中多年不見，相約如果跨年下雨就見面。（圖／索尼）
▲姜河那（左）跟千玗嬉在電影中多年不見，相約如果跨年下雨就見面。（圖／索尼）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-22 16:21:09

電影《如果雨之後》由視帝姜河那、影后千玗嬉主演。姜河那片中飾演重考3次大學的英浩，偶然想起多年不見的小學同學，2人靠通信聯繫起感情，並約定在12月31日「下雨就見面」。導演表示：「一開始就想要找姜河那以及千玗嬉來合作電影，幸好在選角時非常順利，現在還能感受到當時的興奮。」而疫情關係，2位主角未能訪台宣傳，特地錄影片向觀眾打招呼，難掩作品將在台上映的激動心情。

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姜河那透露在軍中拿到劇本就泣不成聲，他說：「我在軍中看劇本的時候，不小心在大家面前感動得哭出來，怕太丟臉最後就直接躲回房間睡覺。」他花了不少時間研究「如何讓大家對等待喜歡的人產生共鳴」，所以將自己20歲等待喜歡的人傳簡訊來的模樣投射到角色身上：「我和這個角色有太多相似之處，比起其他電影需要試著去揣摩角色的神情，我能直接透過自己看到這個角色。」

對於《如果雨之後》和其他愛情電影的不同之處，姜河那說：「一般來說，人都會渴望愛情，而這個故事就是從一開始便以愛情為目標發展的過程，只是在這個過程中經歷了一些動搖。這並不是兩人渴望彼此的過程，而是為了得到這個結果而經歷的過程，我覺得這是跟其他電影最不同的地方。」千玗嬉則表示：「如果其他浪漫愛情電影是會讓你感受到強烈的愛，這部電影比較像是兩人展現了彼此不同的人生，而走向了那個交集點的感覺。」

姜河那及千玗嬉特地錄影問候台灣粉絲，當千玗嬉分享電影將於5月7日在台灣上映時，姜河那俏皮打斷對話：「真的嗎？」他更提醒大家，千萬不要錯過電影結尾的翻轉結局，同時呼籲觀眾敬請期待並切勿暴雷。

▲▼片中，姜河那（上）鼓起勇氣寄信給小學的暗戀對象千玗嬉。（圖／索尼）
▲▼片中，姜河那（上）鼓起勇氣寄信給小學的暗戀對象千玗嬉。（圖／索尼）
▲▼片中，姜河那（上）鼓起勇氣寄信給小學的暗戀對象千玗嬉。（圖／索尼）
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