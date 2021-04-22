范范回學校讀碩士　黑人曝兒子有望接班演藝圈 

黑人（陳建州）今（21日）出席青年公益行動計畫懷世代記者會，談到近期忙於P+聯盟，假日難以陪伴家人，老婆范范（范瑋琪）和兒子來探望他就像「探監」一樣，不過雙胞胎兒子飛飛翔翔越來越懂事，且遺傳到他幽默的個性，未來有望進入演藝圈，並曝光范范近況是回到學校讀碩士班，目前已讀一學期，他也非常支持。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-22 13:51:19｜2021-04-22 18:00:24
黑人從去年五月開始忙職籃聯盟，當了執行長後，更是沒有假日，經營上花了洪荒之力，因此娛樂這塊比較少接觸，但他認為「大方分享與行善」非常重要，自認現在假日的時間都奉獻給人民，推掉許多不必要的應酬，而且擔任執行長也是完全沒支薪，直言：「賺錢目的在養孩子，不求大富大貴。」
聊到老婆范范近況，他透露：「范范最近回學校讀碩士班，念時尚產業相關的科系，目前已讀一學期，暫時也沒有出國的計畫。」
至於未來孩子要進體育界還是娛樂圈？黑人表示：「他們還小，一切都要看媽媽。」但他透露：「飛飛比較幽默、調皮、聰明，好像有遺傳到我的個性。」舉例有次飛飛不聽話在胡鬧，他就說：「你再這樣我就不跟你講話了。」沒想到飛飛不甘示弱的回應：「好啊，那我也不跟你講話了！」讓黑人哭笑不得。
飛飛與翔翔漸漸長大，越來越懂事，黑人提到：「小朋友現在有自己的局，常常先答應同學要來家裡住，之後才被告知，但他們開始理解父母是公眾人物。」解釋有次路上有女粉絲搭訕兒子拍照，飛飛還反問粉絲「我有比新聞可愛嗎？」粉絲回有，飛飛還回說：「因為我有一個很帥的爸爸！」讓黑人笑說：「把兒子教很好。」
日前台股日前站上萬七（17000點），對於投資這領域，黑人表示：「股票市場盡量不碰，因為我是膽小型的人，不熟股市就不會想冒風險，目前都是投資文創、娛樂等，不過手上仍是有少許股票，就當慢慢存股用。」