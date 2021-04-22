綠推國務機要費除罪化　學者諷：乾脆總統報帳都不用單據

財政委員會
▲財政委員會22日上午舉行會計法修法公聽會，國民黨團推薦的學者朱雲鵬認為，總統權力已經很大，若再按照民進黨團的版本，未來總統國務機要費報帳，都不需要單據說明錢花到哪了。（圖／記者吳承翰攝，2021.04.22）

記者吳承翰／台北報導

2021-04-22 13:41:09

立法院財政委員會今（22）日舉辦《會計法》第99條之1修正案公聽會，各黨團依照比例邀集專家學者表達意見、政府相關部會說明。民進黨團推薦律師黃帝穎表示，修法討論的是法律問題，並非國民黨團認為的藍綠問題，既然行政首長的特別費不追究刑責，那總統的特別費（國務機要費）也不追究，才符合體系正義。但東吳大學講座教授朱雲鵬點出，行政官員的特別費不多，約只佔薪水的1/4，而總統的國務機要費是總統薪資的6倍，光是比例，兩者就不能相提並論。

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今日公聽會，是依照上周朝野協商共識舉辦，民進黨團、國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團按比例推薦學者專家發表意見，做為修法參考。

國民黨團連日來質疑，這次修法是為前總統陳水扁量身打造、幫忙脫罪，民進黨團推薦的律師黃帝穎表示，今天修法不是要為某一個人背書，公聽會也不是要爭辯誰才是正確的法律見解，而是要還歷史真相，首長的特別費當初是仿造國務機要費，結果現在發生問題了，大家反而在講，國務機要費能不能像特別費除罪，「好像都反了」，不願面對歷史真正的軌跡。

國民黨團推薦的教授朱雲鵬指出，總統一個月薪資不到50萬，每個月的國務機要費卻高達400萬，是他薪資的6倍；但行政院從院長到部會官員，他們的特別費只佔薪資的1/4，光是這點，兩者的標準就不該一致。朱表示，正因總統權力太大，法律才要給他種種限制，避免濫權，以民進黨修法的角度，以後總統的國務機要費，都不需要交代錢用在哪了，因為全部都是國家機密。

時代力量立委陳椒華則說，甚至連行政院主計處，都認為沒有必要修法，時代力量堅持不為個案修法，也不會支持，希望多數黨想以人數優勢表決時，思考社會疑慮及後續影響。

至於修法若通過，是否會影響到還在審判中的扁案，代表法務部出席的檢察司主任檢察官連思藩表示，陳水扁涉及的國務機要費案，檢察官會依據現行法條行使職權，修法是立法院的權力，法務部表示尊重。

行政院主計總處會計決算處處長許碧蘭則表示，主計處對修法沒有意見，遭會議主席郭國文要求，下周三審理時應做好充分準備再來立法院。

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