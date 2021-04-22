國際長笛藝術節　台灣新世代演奏家美聲旋律開啟無限想像

三年一會臺灣最大長笛盛會「TIFF國際長笛藝術節」在長笛教母樊曼儂的堅持下，今年將於4月28日順利展開。樊曼儂表示，籌備過程中，疫情多變不見緩解，但她認為只要臺灣仍可舉辦音樂會，危機就是最佳的轉機，不畏艱困地舉辦，由臺灣優秀傑出的長笛演奏家們，擔綱藝術節中重要演出，也感謝力晶文化基金會的支持贊助，讓臺灣的軟實力驚艷國際。





我是廣告 請繼續往下閱讀

藝術節7場音樂會，其中5月1日晚場將於高雄衛武營表演廳上演，集結旅德長笛家徐鈺甄、林于斐及旅法長笛家楊慧君、楊智越，以德派的深厚底蘊與法派的華麗明媚，滿足樂迷的多重願望。





▲國際長笛藝術節 7場音樂會，其中5月1日晚場將於高雄衛武營表演廳上演。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.21）

開場曲目後三位長笛家輪番上陣，分別搭檔菁英豎琴家曾韋晴以及知名鋼琴家黃楚涵，帶來一連串少見、以長笛與豎琴或鋼琴搭配演出的曲目。





「挑戰越大，果實就越加甜美！」身為臺灣資深長笛教育家的樊曼儂認為，對於每一位演奏家來說，每次演出都是個夢，在美夢成真之前都需經歷許多鍛鍊與試驗。因此，她精心擇選了一系列作曲名家們極為特別難得被演出的作品，而每首曲目對於新世代的三位長笛家也肯定都是挑戰。





「第六屆國際長笛藝術節」自4月28日至5月9日共計將在北高演出7場音樂會 ，將跨越古典、現代、爵士、即興、跨界，展現臺灣長笛界眾菁英們的優秀實力與無極限的可能性，一同演繹新時代的聲音。



