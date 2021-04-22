肯尼NOW星球／P聯盟季後賽「神預測」！必看肯尼專業分析
P.League+（Ｐ聯盟）季後賽即將開打，主持人「肯尼」高景炎也在本周的《肯尼NOW星球》變身「一日P聯盟球評」，整理了非常多的資料和數據來分析季後賽的戰況，希望透過節目，讓觀眾及聽眾朋友能迅速掌握季後賽首輪的觀戰重點。
運動中心/綜合報導
2021-04-22 20:00:17｜2021-04-22 22:04:50
肯尼哥認為，領航猿最大的優勢就是他們的禁區戰力，特別是「新台灣人」戴維斯這個點，但他們洋將的「健康狀況」還有待觀察。因此肯尼哥大膽預測：「如果領航猿的洋將里德和傑克，以及戴維斯都是100%健康的，那就是領航猿晉級」。
接下來是一向迴響非常熱烈的網友提問時間，肯尼哥還是按照慣例全數接招！果然第一題就非常辛辣：「沒拿到最佳GM會不會很失望？」肯尼哥也直接回答：「最佳GM這個獎項根本不重要，球隊打得好不好比較重要」。
另外大家都在期待何時能邀請高國豪上節目？面對大家敲碗敲到碗都要破了，肯尼哥則是非常霸氣地說：「這件事情包在我身上！」，不會讓喜歡高國豪的球迷朋友失望！
至於胡瓏貿有沒有機會在下個賽季穿上新竹街口攻城獅的球衣呢？肯尼哥的考量是什麼？今天（4/22）晚間十點，千萬別錯過《肯尼NOW星球》。（編輯：吳忠育）