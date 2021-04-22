大林蒲遷村服務中心揭牌12天就遭砸　男被帶回警局

高雄市大林蒲遷村仍有民眾持不同意見，4月10日才剛揭牌的大林蒲遷村服務中心，今（22）日上午11點多驚傳遭人破壞，大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育疑因不滿大林蒲遷村案私有建物複查申請書中的第4點內容，動怒掀桌，砸毀桌椅、電腦，警方獲報到場隨即將人帶走。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-22 14:32:43｜2021-04-22 17:58:38
高雄市政府為就近直接服務大林蒲鄉親，說明及解答遷村計畫書內容與補償、救濟項目，4月10日在大林蒲當地開設「大林蒲遷村服務中心」，都發局指出，服務中心的服務內容包括：一、「解說村安置計畫書（草案）」有關各項查估標準、補償與救濟內容；二、依據個人條件與需求，提供補償救濟金之「試算服務」；三、「傾聽鄉親意見」供計畫書修改參考；四、針對行動不便或有個別需求者，亦可撥打電話請諮詢專員「到府解說」；服務中心假日不休息，每天早上8點半到晚上8點，都會有服務人員提供協助。。
據悉，大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育是不滿大林蒲遷村案私有建物複查申請書中的第4點「預計於遷村計畫書奉行行政院核定後或奉政策指示辦理後續收執相關產權資料作業」的內容，認為就是叫居民同意拆遷，今日上午到服務中心「請教」，疑因認為沒有得到滿意答案，氣的掀翻桌子、電腦，連現場擺設供民眾參考的大型沿海六里遷村模型都遭砸毀。
小港警方指出，黃姓自救會長破壞服務中心的兩台電腦和沿海六里遷村模型，另名吳姓民眾則將服務中心職員桌上他人申請表2份8張拿走，大林所警方獲報到場當場將人依現行犯逮捕並帶回大林派出所，訊後依妨害公務、毀損、強制罪等移送偵辦。