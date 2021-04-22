賤賣祖產？增加市庫收入？ 議員李中酸綠營民代雙重標準
台中市議員李中今(22)日大酸綠營地方民代雙重標準，一樣是政府依法標售配餘地、抵費地，高雄市長陳其邁是「增加市庫收入」，臺中市長盧秀燕就是「賤賣祖產」，建議綠營民代請教曾經做過代書的李天生議員，搞清楚什麼是祖產、什麼是配餘地，不要亂批評。
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-22 14:53:20
李中表示，高雄市政府先前針對配餘地與抵費地做了些梗圖，且表示那不是賣祖產，臺中市政府也針對配餘地與抵費地做了說明，與高雄市的說明差不多，但綠營民代卻對標售配餘地有不同評價，一邊是好棒棒，一邊就是賤賣祖產炒地皮，典型雙重標準。
李中說，水湳經貿園區的開發與區內公共設施設置，都是由市政府先出錢，這些開發費用在配餘地標售後，當然要先歸墊，剩餘的經費才進入市地重劃基金、平均地權基金，用來作為日後其他重劃區的開發使用或建設經費，這都是法定程序，議員怎能不知。
另外，綠營民代都忘了過去四年是誰讓臺中市債臺高築的嗎？如果現在的市政府不積極處理重劃區的配餘地，怎麼償還前市長林佳龍瘋狂舉債的八百多億債務？綠營民代一下子說不准賣地，一下子說市府不積極還債，實是前後矛盾！
民意代表為民喉舌理應替市民發聲，但如果學養不足，亂講話甚至於亂帶風向，就有虧職責。為此，李中建議綠營民代，可以向有代書經歷的李天生議員請教，不要再動不動說出「賤賣祖產」這樣不專業且雙重標準話語