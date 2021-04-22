台北電台頻找民眾黨人士上節目　主持人朱蕙蓉遭解約

台北市政府觀傳局轄下的台北電台，其中廣播節目《公民總主筆》，由於時常邀請民眾黨人士參與節目，主持人朱蕙蓉更曾身穿民眾黨服飾主持節目，大談民眾黨相關事務，挨批濫用行政資源。觀傳局方面決定暫停朱蕙蓉主持3個月，而今（22）日上午台北市議會教育委員會，也將觀傳局及台北電台的主管請來專案報告，藍綠兩黨的市議員都認為朱蕙蓉不適任，最終台北電台台長陳慈銘也承諾，會馬上簽呈公文將朱蕙蓉解約。





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台北廣播電台的節目《公民總主筆》，其中一名主持人朱蕙蓉時常邀請民眾黨人士上節目，除了民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如外，也曾找來民眾黨屏東縣東港服務處主任葉信興、發言人楊寶楨、台北黨部副主委陳宥丞等，節目內容時常提及民眾黨相關事務。而由於台北市長柯文哲也身兼台灣民眾黨主席一職，也讓外界詬病濫用市政資源。





對此管轄台北電台的觀光傳播局長劉奕霆以及台北電台台長陳慈銘，兩人都被請到議會教育委員會進行專案報告。針對朱蕙蓉擔任主持人一事，事發後僅遭懲處停播3個月一事，國民黨及民進黨市議員都感到相當不滿。民進黨台北市議員許淑華就直言，已經聽說朱蕙蓉在外放話，過了3個月就會繼續主持，復工第一集就要邀請國民黨立委陳玉珍上節目，根本依然故我。





國民黨台北市議員汪志冰則直言，朱蕙蓉仗著與柯文哲關係良好，所以局處與台北電台揣摩上意，都沒有對朱做處分。汪志冰強調，朱蕙蓉二月到四月間頻頻找民眾黨人士上節目，幫助各縣市參選人打知名度，根本把台北電台當作民眾黨文宣部。議員戴錫欽則表示，重點是遭到懲處後的態度，朱蕙蓉竟然還可以放話說3個月再找國民黨立委上節目，根本無教化可能。





而在議員們紛紛要求觀傳局及台北電台負起責任，應該依照勞務契約規定認定情節重大予以解約，陳慈銘最後表示，可以解約，馬上簽公文進行解約。



